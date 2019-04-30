SIPRI: военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн. долларов

ЦАМТО, 29 апреля. Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн. долл., что на 2,6% выше показателей предыдущего года, при этом Россия вышла из пятерки стран-лидеров по этому показателю.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу.

"В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", – говорится в докладе.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.

Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 млрд. долл., что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место, отмечает "РИА Новости".

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходится 60% мировых военных расходов.

Впервые с 2010 года американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 млрд. долл.

"Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующими за США в рейтинге SIPRI", – цитирует "РИА Новости" доклад SIPRI.

Доля Китая в мировых военных расходах, занявшего второе место, составила 14%.

При этом самый высокий процентный прирост из 15 стран с крупнейшими военными расходами в мире приходится на Турцию (24%).

В докладе также отмечается, что рост военных расходов наблюдается в 2018 году в странах Центральной и Восточной Европы.

"Расходы Польши выросли на 8,9% в 2018 году до 11,6 млрд. долл., в то время как расходы Украины выросли на 21% – до 4,8 млрд. долл. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли на 18-24% в 2018 году", – отмечается в документе.

Справка ЦАМТО:

На текущий момент многие страны еще не предоставили официальную информацию об исполнении бюджетов на оборону в 2018 году. Обычно официальные итоги по отчетному году подводятся ближе к середине следующего года. Поэтому пока ЦАМТО не имеет достоверной информации по многим странам.

По России контрольные цифры выглядят следующим образом.

В ходе большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что военные расходы России в 2018 году составят около 2,8 трлн. руб.

По его словам, "если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим млрд. долл.

Эту же цифру подтвердил в конце декабря 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина, отметив, что "военный бюджет на 2018 год сбалансирован, отвечает потребностям вооруженных сил, и в 2018 году составит 2,8% от ВВП, или 46 млрд. долл.".

В своем отчете по военным расходам России в 2018 году SIPRI дает цифру в 61,4 млрд. долл., что никак не коррелирует с российскими официальными данными.

По расходам США в 2018 году SIPRI дает цифру в 649 млрд. долл., хотя в утвержденном законе о военных расходах фигурировала цифра в 700 млрд. долл.

Такие расхождения говорят о том, что информация о военных расходах стран в 2018 году еще требует тщательного анализа.

Для сравнения ниже ЦАМТО представляет военные расходы первой десятки стран мира в 2017 году

По объему военных расходов (в долларовом эквиваленте) в 2017 году Россия сохранила за собой пятую позицию в рейтинге.

Абсолютным лидером по военным расходам в 2017 году являются США с показателем 685,957 млрд. долл., что составляет 42,03% от общемировых военных расходов (1632,175 млрд. долл.). В последние четыре года США существенно снизили военные расходы, доля США в общемировых военных расходах также сократилась. Абсолютного максимума военные расходы США в рассматриваемый период достигли в 2011 году – 740,744 млрд. долл. (45,30% от общемировых военных расходов в 2011 году). Следует отметить, что с приходом к власти администрации Дональда Трампа ситуация кардинально изменилась. Уже в 2017 году военные расходы США существенно возросли, а в 2018 и 2019 гг. рост будет еще более существенным, то есть можно констатировать, что период спада по объему военных расходов, наблюдавшийся в последние четыре года, завершен (в данном анализе расчет сделан по 2017 год включительно).

Далее в рейтинге стран с наиболее крупными военными расходами по итогам 2017 года следуют: Китай (2 место, 134,535 млрд. долл.), Великобритания (3 место, 55,344 млрд. долл.), Саудовская Аравия (4 место, 50,905 млрд. долл.), Россия (5 место, 48,565 млрд. долл.), Япония (6 место, 46,120 млрд. долл.), Франция (7 место, 46,036 млрд. долл.), Германия (8 место, 45,580 млрд. долл.), Индия (9 место, 42,060 млрд. долл.) и Южная Корея (10 место, 35,684 млрд. долл.).

В целом по 8-летнему периоду (2010-2017 гг.) первая десятка стран выглядит следующим образом: США (5492,181 млрд. долл.), Китай (943,075 млрд. долл.), Саудовская Аравия (486,445 млрд. долл.), Великобритания (480,950 млрд. долл.), Россия (399,825 млрд. долл.), Япония (398,194 млрд. долл.), Франция (393,614 млрд. долл.), Германия (359,882 млрд. долл.), Индия (286,790 млрд. долл.) и Южная Корея (250,577 млрд. долл.).

В 2017 году совокупные мировые военные расходы составили 1632,175 млрд. долл.

По соотношению военных расходов к ВВП в первой десятке стран по периоду 2010-2017 гг. места распределились следующим образом: Саудовская Аравия (8,97%), США (4,05%), Россия (2,90%), Южная Корея (2,37%), Великобритания (2,23%), Франция (1,84%), Индия (1,78%), Германия (1,25%), Китай (1,23%) и Япония (0,94%).