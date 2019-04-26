Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", который строится на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи", планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Об этом в пресс-центре ТАСС в Петербурге сообщил журналистам руководитель группы наставников Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Георгий Мельник.

"Строится, заложен еще один дизельный ледокол "Виктор Черномырдин", он находится у стенки у Адмиралтейского завода, в этом году у него должны быть ходовые и, наверное, в 2020 году он выйдет в эксплуатацию", - сказал он.

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд рублей. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

В ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола.