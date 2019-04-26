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26.04.2019
ТАСС

Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году

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Виктор Черномырдин
Прибуксированный для достройки на АО "Адмиратейские верфи" строящийся линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25). Санкт-Петербург, 03.09.2017.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", который строится на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи", планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Об этом в пресс-центре ТАСС в Петербурге сообщил журналистам руководитель группы наставников Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Георгий Мельник.

"Строится, заложен еще один дизельный ледокол "Виктор Черномырдин", он находится у стенки у Адмиралтейского завода, в этом году у него должны быть ходовые и, наверное, в 2020 году он выйдет в эксплуатацию", - сказал он.

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола в 2011 году за 7,94 млрд рублей. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

В ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
26.04.2019 10:02
Корабль хороший,название плохое...
+2
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