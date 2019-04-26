Как быстро российские ракеты долетят до США

"Посейдон" и "Циркон": Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о перспективном оружии

Глава государства напомнил об оружии, анонсированном в аналогичном обращении год назад. Тогда речь шла о стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете практически неограниченной дальности "Буревестник", подводном беспилотном плавательном аппарате "Посейдон", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", ракетном комплексе с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард" и боевой лазерной установке "Пересвет".

В этом году Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". После изложения послания президент ответил на вопросы главных редакторов федеральных СМИ, а представители Минобороны и военные эксперты представили собственные комментарии, касающиеся перспективного вооружения.

Создание "Авангарда" президент сравнил с запуском "Спутника-1"

Президент рассказал, что, наблюдая за последними испытаниями "Авангарда", услышал от оператора слово "квитанция", означающее "изделие прибыло к цели, прямо как в кол попало". Это глава государства назвал "потрясающим успехом нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства".

В настоящее время ведется подготовка инфраструктуры на территории позиционного района "Домбаровский" (Оренбургская область) к развертыванию первого ракетного полка, вооруженного "Авангардом". Уже завершена геодезическая подготовка позиционного района. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники. До конца года, когда формирование встанет на боевое дежурство, будут готовы боевые стартовые позиции, обеспечивающие эксплуатацию и применение комплекса.

По мнению ведущего научного сотрудника Военной академии Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, генерал-лейтенанта запаса, доктора военных наук Владимира Захарова, создаваемая США противоракетная оборона (ПРО) бессильна против комплекса "Авангард", поскольку "при движении к цели крылатый блок совершает управляемое маневрирование — как боковое, так и по высоте", а его система управления позволяет обходить зоны действия средств обнаружения и перехвата противника.

МиГ-31 с "Кинжалами" совершили 380 полетов

По итогам выступления президента Минобороны отчиталось, что первая авиационная эскадрилья, оснащенная "Кинжалами", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года самолеты МиГ-31 комплекса проводят регулярные полеты над Черным и Каспийским морями. К настоящему времени выполнено более 380 полетов на патрулирование над соответствующими акваториями.

Задачи, отрабатываемые военными, включали дозаправку топливом в воздухе, что дает возможность повысить дальность применения аэробаллистических ракет комплекса почти в два раза, а также поражение наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

МиГ-31 с аэробаллистической ракетой Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В военном ведомстве заявили, что практические пуски ракет по мишеням на различных полигонах, проводившиеся в течение 2018 года, подтвердили сохранение точностных характеристик комплекса при работе в сложных метеоусловиях. Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер, сравнимый с легковым автомобилем.

В декабре "Пересвет" заступит на боевое дежурство

Опытно-боевое дежурство лазерные комплексы несут с декабря 2018 года. За это время "Пересвет", по словам президента, подтвердил свои уникальные характеристики. Все полученные Минобороны лазерные комплексы развернуты в местах дислокации, для чего в течение 2018 года были подготовлены соответствующие инфраструктура и личный состав.

Носитель "Посейдона" спустят на воду весной 2019 года

Путин анонсировал, что атомную подводную лодку, которая выступает носителем беспилотного аппарата "Посейдон", спустят на воду уже весной 2019 года. Он подчеркнул, что "для защиты национальных интересов России на два-три года раньше ВМФ будут переданы семь многоцелевых подводных лодок и заложены пять боевых кораблей дальней морской зоны".

"Они (потенциальные противники России — прим. "Ленты.ру") должны посмотреть, где будут находиться подводные лодки или надводные корабли. При таких скоростях и при такой дальности нет необходимости их ставить в территориальных водах или даже в особой экономической зоне определенного государства" — пояснил президент.

Первая демонстрация испытаний "Посейдона" Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Океанская многоцелевая система, как заявил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров, является малоразмерной роботизированной системой, которая прошла полный цикл стендовых испытаний, включая тестирование ядерной силовой установки. Проведенные морские полигонные испытания подтвердили тактико-технические характеристики "Посейдона", что позволяет начать совместное тестирование беспилотника и его носителя.

Контр-адмирал отметил, что океанская многоцелевая система "является асимметричным и высокоэффективным оружием противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США", которое позволит "обесценить" все усилия потенциального противника по созданию морской компоненты глобальной системы ПРО.

Президент напомнил о беспрецедентной по мощности ракете "Сармат"

Комментируя выступление Путина, старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко заявил, что в 2018 году успешно завершен цикл бросковых испытаний ракеты, которые позволили выполнить более 50 задач и подтвердить правильность заложенных в оружие конструктивных решений, а к настоящему времени проведены стендовые испытания двигателей ракеты и ведется экспериментальная отработка боевой ступени разведения.

Государственные летные испытания "Сармата" будут проведены на космодроме Плесецк. Генерал-майор запаса добавил, что для снижения затрат комплекс развернут с использованием уже существующей инфраструктуры.

Российские корабли начнут получать "Цирконы"

По словам главы государства, создаваемая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли) и дальность полета более тысячи километров. Оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты "Калибр".

"Посчитайте, как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена. Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", — сказал Путин, добавив, что "это будет не в их пользу", "во всяком случае, сегодня".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя возможности "Циркона", заявил, что гиперзвуковое оружие "по масштабу нанесения урона противнику сопоставимо с ядерным, но не портит экологию, не вредит мирным жителям, уничтожает строго заданные цели, не вовлекая в орбиту своего разрушительного влияния целые города, страны, народы".

По оценкам Хмырова, ракеты "Циркон", запускаемые с российских кораблей, смогут за пять минут гарантированно поразить цели, удаленные на расстояние 500 километров от берега, а корабли в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана способны выпустить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", сразу по 40 ракет "Циркон". Контр-адмирал в отставке отметил, что за это время системы ПРО противника могут обнаружить, но не перехватить летящие ракеты.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, президент, упоминая корабли дальней морской зоны, имел ввиду фрегаты проекта 22350.

Россия не планирует нападать первой

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", — сказал Путин.

Олег Иванов