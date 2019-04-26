Береговая охрана США заказала новый большой ледокол

Командование военно-морских систем (Naval Sea Systems Command) ВМС США 23 апреля 2019 года выдало американской судостроительной компании VT Halter Marine в Паскагула (штат Миссисипи) контракт стоимостью 745,940860 млн долл с фиксированной ценой на проектирование и строительство для Береговой охраны США нового большого дизель-электрического ледокола по программе Polar Security Cutter (PSC, ранее именовалась Heavy Polar Ice Breaker), совместно реализуемой ВМС и Береговой охраной США. Строительство ледокола должно быть начато в 2021 году, а поставка его должна быть произведена к июню 2024 года.

Проектное изображение большого дизель-электрического ледокола по программе Polar Security Cutter (PSC), заказанного американской судостроительной компании VT Halter Marine для Береговой охраны США (с) VT Halter Marine (via news.usni.org )

Контракт включает опцион на строительство еще двух однотипных больших ледоколов со сроком сдачи в 2026 и 2027 годах. Общая стоимость контракта с реализацией опционов составит 1,942812266 млрд долл.

Еще не получивший название головной Polar Security Cutter (бортовой номер WSMP 1) будет первым из запланированной серии из шести ледоколов - трех больших и трех средних - которые, по мнению Береговой охраны США, являются минимально необходимым составом ледокольногоф лота для решения задач в интересах США в Арктике.

"На фоне сильной конкуренции великих держав за доминирование, Polar Security Cutter станет ключом к присутствию нашей страны в полярных регионах", - заявил комендант Береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц, - "При активной поддержке администрации Трампа и Конгресса США этот контракт является важным шагом на пути к созданию необходимого для нации флота из шести полярных ледоколов для удовлетворения уникальных задач, которые возникли в результате расширения торговли, туризма, научных исследований и международной деятельности в Арктике и Антарктике".

VT Halter Marine победила в тендере на проектирование и постройку PSC, в котором принимали участие также два других участника: судостроительная компания Bollinger и консорциум верфей Philly Shipyard и Fincantieri Marinette Marine. Первоначально в конкурсе участвовала также верфь General Dynamics NASSCO, но она решила отказаться от выдвижения своего аванпроекта на финальном этапе.

В бюджете 2019 финансового года Береговая охрана США получила 655 млн долл на постройку головного ледокола PSC, и 20 млн долл - на подготовку заказа второго.

Согласно требованиям программы PSC большой ледокол должен иметь возможность преодолевать лед толщиной 2 м со скоростью 3 узла, самостоятельно преодолевать лед толщиной до 6 м и иметь автономность 80 суток. Средний ледокол должен иметь возможность преодолевать лед толщиной не менее 1,4 м со скоростью 3 узла и также иметь автономность 80 суток. Оба типа ледоколов должны быть приспособлены для установки различного вооружения.

В настоящее время Береговая охрана США располагает двумя ледоколами - большим WAGB 10 Polar Star, введенным в эксплуатацию в 1976 году, и средним WAGB 20 Healy, введенным в эксплуатацию в 1999 году.