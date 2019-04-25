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25.04.2019
ТАСС

Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у границ РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Глава Минобороны отметил, что стремление представить РФ в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики НАТО

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия примет меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у границ РФ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

По его словам, стремление представить РФ в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой лежит принцип "сам придумал - сам в это и поверил", "то есть сами придумали российскую угрозу - сами себя ею и пугают". "При этом практические действия альянса - будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях - ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны", - добавил Шойгу.

"Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО", - подчеркнул министр.

Он отметил, что расширение НАТО продолжается в Европе, растет военная активность в Арктике.

По словам министра, в западном полушарии США реанимируют доктрину Монро, чтобы ограничить суверенитет латиноамериканских государств, для этого в том числе используются силовые методы. "Характерным примером является ситуация в Венесуэле, где законное правительство подвергается беспрецедентному внешнему воздействию", - добавил он.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
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