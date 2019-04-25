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25.04.2019
Интерфакс-АВН

Военные химики в Сибири скрыли комплексы "Бук-М1" от высокоточного оружия условного противника

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Бук-М1
Зенитный ракетный комплекс Бук-М1.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Новосибирск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, в ходе учений отработали скрытие позиций пусковых установок комплексов "Бук-М1", сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Для этого военные химики использовали машины постановки аэрозольных завес ТДА-3. Она способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надежное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия расположения комплексов", - говорится в сообщении.

Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой передвижение механизированной колонны и личного состава, создав иллюзию густого тумана.

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