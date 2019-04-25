Спущен на воду переоборудованный из траулера разведывательный корабль для ВМС Украины

23 апреля 2019 года на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") состоялся спуск на воду среднего разведывательного корабля для ВМС Украины, переоборудуемого из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ (название пока не присвоено).

Спуск на воду на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") среднего разведывательного корабля для ВМС Украины, переоборудуемого из недостроенного траулера проекта 502ЭМ. Киев, 23.04.2019 (с) ВМС Украины

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет на Украине - по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рибальському". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав". - заявил на церемонии спуска министр обороны Украины Степан Полторак.

Со стороны bmpd напомним, что в советские времена киевский завод "Ленинская Кузница" вел массовую постройку 1200-тонных 54-метровых средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ) проекта 502ЭМ (типа "Василий Яковенко") - развития массового типа СРТМ проекта 502 (типа "Маяк") постройки 1960-х годов. С 1968 по 1995 годы в Киеве было построено 40 траулеров проекта 502Э (типа "Железный поток"), 340 траулеров проекта 502ЭМ (с 1971 года) и 16 рыболовно-поисковых судов проект 05027 (типа "Исследователь Балтики") на их корпусах, еще несколько траулеров проекта 502ЭМ было поштучно достроено в последующем - пять с 1996 по 2000 годы, и два достроено в 2008 и 2009 годах - таким образом, траулеров проекта 502ЭМ было построено суммарно 347 единиц (заводские номера с 1350 по 1696), в том числе 19 на экспорт за пределы СССР. Еще пять корпусов траулеров проекта 502ЭМ, начатых строительством еще в 1990-е годы (заводские номера с 1697 по 1701), остаются на киевском заводе недостроенными.

Вопрос о достройке одного из них в качестве разведывательного корабля для ВМС Украины возбуждался еще в 2000-е годы, но проект получил развитие только в последние несколько лет.

Церемония спуска на воду на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") среднего разведывательного корабля для ВМС Украины, переоборудуемого из недостроенного траулера проекта 502ЭМ. Киев, 23.04.2019 (с) министерство обороны Украины и ВМС Украины

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