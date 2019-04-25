Войти
25.04.2019
Интерфакс-АВН

Меры доверия на Каспии обсудили представители военных ведомств пяти стран региона

505
0
0
Учения в Каспийском море
Учения в Каспийском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Астрахани состоялась первая встреча делегаций Минобороны РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, информирует оборонное ведомство России.

"В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук подчеркнул важность Соглашения для обеспечения безопасности военного мореплавания и воздушной навигации в регионе и отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон", - сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник центра обеспечения управления силами ВМФ - замначальника Национального центра управления обороной капитан 1 ранга Павел Шелковенко.

"Мероприятие прошло в конструктивной обстановке, была выражена общая заинтересованность в скорейшем вступлении Соглашения в силу. Кроме того, стороны высказали готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии, который также будет содействовать укреплению безопасности в регионе", - отметили в военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Туркменистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
КФ
Похожие новости
25.04.2019
В Астрахани прошла первая встреча представителей оборонных ведомств прикаспийских стран
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
04.09.2012
Каспийское водяное перемирие
05.05.2011
Необходимость обновления корабельного состава Каспийской флотилии давно назрела – ЦАМТО
12.10.2009
Штурмовики Су-25 еще послужат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"