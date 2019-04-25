Меры доверия на Каспии обсудили представители военных ведомств пяти стран региона

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Астрахани состоялась первая встреча делегаций Минобороны РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, информирует оборонное ведомство России.

"В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук подчеркнул важность Соглашения для обеспечения безопасности военного мореплавания и воздушной навигации в регионе и отметил, что договоренности, достигнутые в августе 2018 года, отвечают долгосрочным интересам всех сторон", - сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник центра обеспечения управления силами ВМФ - замначальника Национального центра управления обороной капитан 1 ранга Павел Шелковенко.

"Мероприятие прошло в конструктивной обстановке, была выражена общая заинтересованность в скорейшем вступлении Соглашения в силу. Кроме того, стороны высказали готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии, который также будет содействовать укреплению безопасности в регионе", - отметили в военном ведомстве.