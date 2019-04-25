Вывод из цеха атомной подводной лодки специального назначения "Белгород"

23 апреля 2019 года на ПАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) в Северодвинске состоялась церемония вывода из стапельного цеха в спусковой плавучий док "Сухона" (официально именуемая "спуском на воду") строящейся атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664). Данная лодка, перестроенная из недостроенного атомного подводного ракетного крейсера проекта 949А, должна стать первым носителем океанской многоцелевой системы "Посейдон".

Церемония вывода из стапельного цеха ПАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" строящейся атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664). Северодвинск, 23.04.2019 (с) Сергей Кулешов / ТАСС

Напомним, что церемония закладки атомной "исследовательской" подводной лодки проекта 09852 (заводской номер 91664) состоялась в эллинге СМП 20 декабря 2012 года. Проект 09852 разработан ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) в рамках ОКР "Перемонтировка" по контракту 2009 года на основе конструкции атомной ракетной подводной лодки проекта 949А. Фактически была произведена перезакладка по новому проекту 09852 атомной ракетной подводной лодки К-329 "Белгород" (заводской номер 664) модифицированного проекта 949А. "Белгород" был начат строительством СМП в 1990 году и формально был заложен 24 июля 1992 года, став первым кораблем модифицированного проекта 949А. Окончательно строительство "Белгорода" по первоначальному проекту было прекращено в 2006 году при общей технической готовности около 76%. С 2012 года "Белгород" достраивается по проекту 09852 в качестве большой атомной подводной лодки-носителя обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Заказчиком выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России (некоторые подробности).

Cледующим носителем океанской многоцелевой системы "Посейдон", должна стать, по известным данным, строящаяся на СМП атомная подводная лодка "Хабаровск" принципиально нового проекта 09851. Ее закладка была произведена 27 июля 2014 года, вывод из цеха запланирован, по сообщениям, на 2020 год.

За церемонией вывода "Белгорода" в режиме телемоста наблюдал из Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин. В Северодвинске в церемонии приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, председатель Государственной комиссии по приемке "Белгорода", начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России вице-адмирал Алексей Буриличев и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Церемония сопровождалась небольшим скандалом, когда во время телемоста с В.В. Путиным группа работников СМП развернула и несколько минут удерживала баннер с надписью: "Владимир Владимирович Путин, снимите с должности губернатора Архангельской области И. Орлова".

Церемония вывода из стапельного цеха ПАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" строящейся атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664). Северодвинск, 23.04.2019 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

Выступление начальника Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России вице-адмирала Алексея Буриличева на церемонии вывода из стапельного цеха ПАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" строящейся атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664). Северодвинск, 23.04.2019 (с) tv29.ru