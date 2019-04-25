Роскосмос рассмотрит пожелания "пула друзей" при разработке новых спутников

Первое заседание рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем прошло в рамках XIII Международного навигационного форума, который стартовал в Москве 23 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскосмос учтет пожелания потенциальных заказчиков и потребителей, высказанные во время заседаний рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем ("пул друзей Роскосмоса"), при разработке нового поколения спутников. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Первое заседание состоялось в рамках XIII Международного навигационного форума, который 23 апреля стартовал в Москве. В будущем подобные встречи планируется проводить на регулярной основе.

"Это формат рабочей группы с открытым составом участников. Нам важно слушать требования от заказчиков и потребителей тех сервисов и услуг, которые мы предоставляем. Мы должны будем их учесть при разработке нового поколения наших аппаратов", - отметил Блошенко.

Как уточнил советник генерального директора Роскосмоса, во время встречи "рассматривались потенциальные рынки по беспилотным летательным аппаратам и сервисам на их основе", а также участие в них госкорпорации как обладателя спутниковой группировки, которая предоставляет услуги и дистанционного зондирования Земли, и навигационного обеспечения. Блошенко пояснил, что "каких-либо судьбоносных решений пока не приняли, в основном, слушали друг друга и искали общие сферы интересов".

Рабочая группа была сформирована по итогам совещания по вопросу беспилотных транспортных средств под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Новой рабочей группе необходимо до 31 мая определить перечень пилотных проектов, сроки их реализации и кооперацию исполнителей по направлениям беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного).