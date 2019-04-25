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25.04.2019
bmpd.livejournal.com

МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя

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В публикации Александра Березина "Свой? Чужой!". Минобороны скрыло причину крушения МиГ-31 в Бурятии" на веб-ресурсе baza.io проливается определенный свет на обстоятельства авиационного инцидента 26 апреля 2017 года в районе полигона Телемба в Еравнинском районе Республики Бурятия, когда истребитель-перехватчик МиГ-31 Восточного военного округа был по ошибке поражен ракетой Р-33 класса "воздух-воздух", запущенной с другого истребителя пары.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 с управляемыми ракетами Р-33 класса "воздух-воздух" большой дальности (с) АО "РСК "МИГ"

26 апреля 2017 года СМИ сообщили о падении истребителя МиГ-31БМ "при выполнении учебного полета" в Бурятии. Новость привлекла внимание нестандартным описанием инцидента, в котором не было ни слова о причинах аварии.

После падения любого самолёта (тем более военного) из-за ошибки пилота об этом заявляется сразу же. Если падение случилось по вине техники, все полёты самолётов данного типа приостанавливаются до выяснения точных причин аварии. Так, например, было в 2016 году после падения другого МиГа.

В этот раз не было ни того ни другого. Представители Минобороны постарались максимально скрыть информацию о том, что произошло в небе над Бурятией.

"Заслон", который не смог

Любой авиаинцидент становится предметом расследования, в котором задействованы десятки специалистов: от производителя самолёта до чиновников из Росавиации. В распоряжении "Базы" оказался документ, подготовленный ОАО "Авиапром" и включающий анализ инцидента.

"...авария самолёта МиГ-31 явилась следствием упущения в деятельности должностных лиц при организации ЛТУ (лётно-тактических учений - Прим. ред. "Базы") (на ЛТУ был применён способ поиска и уничтожения цели двумя самолётами МиГ-31, не исключавший их взаимного попадания в зону разрешённых пусков управляемых ракет Р-33)..."

Р-33 - это ракета воздух-воздух, стоящая на вооружении самого МиГ-31. То есть причиной "аварии" стало поражение одного истребителя-перехватчика из пары ракетой второго.

Вину за аварию военные полностью возложили на экипаж и должностных лиц, обеспечивающих полёты на полигоне:

"...авария самолёта МиГ-31 вследствие нарушения экипажем мер безопасности и задания на полет, выразившееся в преждевременном включении бортовой радиолокационной станции самолёта на излучение штурманом и несанкционированном пуске управляемых ракет Р-33 командиром корабля, приведшего к огневому поражению резервного истребителя МиГ-31…"

Необходимо пояснить, что Р-33 при пуске требует подсветки радаром цели, поэтому штурман включает его до пуска ракеты. В боевой обстановке командир должен будет сам принимать решение на пуск - без санкции со стороны командования, находящегося на земле и часто цели не видящего.

Видимо, понимая слабость своего "объяснения" удара одного истребителя по другому, составитель документа об авиапроисшествии продолжает перечислять ошибки, которые привели к расстрелу собственного самолёта:

"...нарушения (ошибки) членов экипажа.... авария самолёта МиГ-31 - нештатная работа системы управления вооружением С-800 (захват резервного истребителя МиГ-31 с признаком "цель чужая" и постановка его на атаку) не насторожила членов экипажа, и они продолжили выполнение задания".

В переводе с военного на русский: система управлением вооружением "Заслон", также известная под шифром С-800, сработала неправильно.

Она посчитала второй истребитель из пары чужим, то есть не увидела работы определителя "свой-чужой" на этом втором истребителе. Однако те, кто расследовал "аварию", почему-то посчитали, что в этом есть и ошибка членов экипажа. Мол, не насторожила их неправильная работа "Заслона".

Здесь с выводами, изложенными в документе, согласиться не так просто. Дело в том, что МиГ-31 "просто так" не летают с боевыми ракетами на "лётно-тактических учениях". Это возможно, только если планируется стрельба по воздушной цели. Раньше такими целями были старые МиГ-17 на автопилоте, а сегодня используются беспилотные летательные аппараты, на которых во время стрельб не включён определитель "свой-чужой".

То есть пара истребителей, один из которых сбил другой, летела именно поражать цели. Поэтому можно понять, почему экипаж одного из них не насторожило то, что "Заслон" определил какую-то цель рядом с ними как "чужую". В зоне учений "чужие" и должны были находиться.

С одной стороны, члены экипажа МиГ-31, конечно, могли заглянуть в данные "Заслона", увидеть примерные координаты чужой цели и визуально попробовать определить, что это: беспилотная летающая мишень или нечто другое. Но с другой - учения шли на полигоне, в зоне, где нет и не может быть гражданских воздушных судов.

Далее автор документа пытается возложить часть вины за произошедшее не только на лётчиков, но и на наземный персонал:

"Нарушения (упущения) в обеспечении полётов - в двух АП (50% от числа расследованных происшествий), оба явились следствием нарушений (упущений) в инженерно-авиационном обеспечении полётов. Авария самолета МиГ-31 - сокрытие личным составом АвБ фактов нештатной работы системы управления вооружением С-800 самолёта МиГ-31 в предыдущих полётах, невозможность выявления нештатной работы системы управления вооружением С-800 самолёта существующими в эксплуатации и ремонте методами диагностики и проверки, упущения должностных лиц АвБ в организации объективного контроля, выразившиеся в неудовлетворительном канале и оценке действий экипажей в полётах на боевое применение, а также в оценке работоспособности авиационной техники".

Снова переводим: "Заслон" шалил не в первый раз, но все делали вид, что всё в порядке.

К сожалению, в документе не сказано, как именно "Заслон" глючил до того, как его ошибка привела к гибели МиГ-31 в апреле 2017 года. Также из него не ясно, почему персонал данной части ВВС, зная о наличии проблемы, не стал сообщать о ней и поднимать шум, что теоретически могло бы предотвратить происшествие.

Если "Заслон" такой глючный, то почему подобные события не случаются массово? Что отличает те учения над Бурятией, почему именно в них погиб самолёт?

Состыковать нестыкуемое

За ответами мы обратились к специалистам, в прошлом и настоящем связанным с ВВС. По их мнению, причины аварии МиГа военные излагают скомкано, более того, фактически они пытаются их скрыть.

Система "Заслон", о которой идёт речь в документе, - это новый "Заслон-АМ", система, появившаяся на МиГ-31 в войсках в последнее десятилетие. На ней среди прочего заменён компьютер: вместо советского "Аргон-15А" (по современным меркам сильно устаревшего) стоит "Багет-55". Однако другие компоненты этой системы во многом остались прежними: например, теплопеленгатор 8ТК и режим работы радара - квазинепрерывный.

Квазинепрерывный режим работы даёт значительное преимущество "Заслону" МиГа-31 над импульсными радарами других истребителей. Он позволяет оператору лучше "видеть" цели на фоне земли - чужие самолёты, летящие на предельно малых высотах. Для истребителей с импульсными радарами различить их было трудно из-за слишком сильного "эха" - отражения радиоволн от наземных поверхностей.

У квазинеприрывного режима работы радара есть своя проблема - повышенная нагрузка на бортовые вычислительные системы. Например, американский аналог "Заслона", AN/AWG-9 для истребителя F-14, мог обеспечить пуск ракет одновременно по шести самолётам противника, а вот миговский радар - только по четырём.

Однако специалисты считают, что в данном случае это не имеет значения. В реальной жизни лётчик-истребитель вряд ли успеет атаковать шесть других воздушных целей.

По словам нашего собеседника, во время учений в Бурятии военное руководство предложило "научить" радар МиГ-31 видеть в импульсном режиме - и за счёт снижения нагрузки на вычислительные системы самолёта увеличить количество целей, по которым возможен одновременный пуск ракет. Поэтому в полёте излучение радара то включалось, то отключалось. На одном из таких циклов метка "свой" могла просто перестать считываться.

Такой режим работы для "Заслона" и правда трудно назвать штатным. Однако технически радар МиГ-31 действительно можно заставить работать как на квазинепрерывном режиме излучения, так и на импульсном.

Конечно, встаёт вопрос, почему не помог теплопеленгатор, стоящий на МиГ-31 и используемый как резервное средство слежения за самолётами противника. По одной из версий, советский теплопеленгатор 8ТК просто слишком стар, чтобы нормально взаимодействовать с довольно новым бортовым компьютером "Багет". По словам нашего собеседника, пилоты не раз жаловались на их несовместимость и рассказывали, что преодолевается она только ручным манипулированием. Назвать это нормальной работой автоматизированной системы управления вооружением, конечно, нельзя.

"Это (учебный полёт пары МиГов в Бурятии - Прим. ред.) был эксперимент - с экспериментальным, импульсным режимом работы радара, да ещё и при наличии давних и нерешённых проблем взаимодействия 8ТК (советского теплопенгатора - Прим. ред.) и "Багета" (нового российского управляющего компьютера - Прим. ред.)", - заключает он.

В таких условиях полёта вина экипажа, конечно, есть - но её масштабы не стоит преувеличивать. Если бы "Заслон" работал в нормальном для него квазинепрерывном режиме, система опознавания "свой-чужой" вряд ли дала бы сбой. Экипаж самолёта в норме рассчитывает на штатную работу его систем и не всегда может компенсировать все возможные сбои в работе аппаратуры.

Чем опасно замалчивание Минобороны?

Сбитый МиГ в Бурятии - не первая потеря нашего истребителя от огня своего же брата-истребителя.

"Был случай лет 25 назад: в Забайкалье в паре летели два истребителя. И, пуская ракету, ведущий шёл близко очень к своему ведомому. Ракета поразила, зацепила ему [ведущему] стабилизатор. И, соответственно, всё: лётчик катапультировался. Самолёт взорвался и поразил этого лётчика в подмышку. Он потом от потери крови скончался. ...[ведомый] ошибся человек. Это бывает, человеческий фактор. Чтобы сегодня избежать этого, придумали системы автоматического управления", - рассказывает Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный лётчик России.

Как показывает случай в Бурятии, никакие автоматизированные системы не спасут, если к ним не прикладывать здравый смысл и осторожность. Человеческий фактор может привести к ошибкам не только лётчиков, но и тех, кто отвечает за настройку систем управления.

Второй вывод из расстрела собственного МиГа чуть менее очевиден. Звучит он так: мода на "невынос мусора из избы" вредит нашим ВВС - и вредит сильно.

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1 комментарий
№1
25.04.2019 20:41
Низкий уровень зарплат рабочих на заводах не может не отразиться на качестве обслуживания техники...
0
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