Украина испытает основное оружие сдерживания

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года.

Украина в ближайшее время начнет испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" для своих Вооруженных сил (ВСУ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко на своей странице в "Живом журнале".

Он рассказал, что полноценные испытания основного вооружения для сдерживания противника должны начаться в этом году. Коваленко предположил, что уже готов опытный образец, который в скором времени запустят с полигона.

"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор, и даже больше — аргумент", — резюмировал эксперт.

В январе 2018 года на Украине провели испытания двигателя для ракет "Гром-2". Пользователи соцсетей заметили, что на видео, опубликованном Национальным промышленным порталом, не совпадают времена года: пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.

Осенью 2016-го украинские власти рассказали о "жутком оружии", которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга радиусом 50 метров.

Ракетный комплекс "Гром-2" сможет поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро "Южное".