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24.04.2019
Lenta.ru

Украина испытает основное оружие сдерживания

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Ходовой макет-демонстратор "Гром-2"
Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года.
Источник изображения: Юрий Бирюков

Украина в ближайшее время начнет испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" для своих Вооруженных сил (ВСУ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко на своей странице в "Живом журнале".

Он рассказал, что полноценные испытания основного вооружения для сдерживания противника должны начаться в этом году. Коваленко предположил, что уже готов опытный образец, который в скором времени запустят с полигона.

"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор, и даже больше — аргумент", — резюмировал эксперт.

В январе 2018 года на Украине провели испытания двигателя для ракет "Гром-2". Пользователи соцсетей заметили, что на видео, опубликованном Национальным промышленным порталом, не совпадают времена года: пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.

Осенью 2016-го украинские власти рассказали о "жутком оружии", которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга радиусом 50 метров.

Ракетный комплекс "Гром-2" сможет поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро "Южное".

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Компании
КБ "Южное"
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2 комментария
№1
24.04.2019 14:21
Поскольку после второго стендового испытания двигателя ракеты комплекса "Гром-2", завершившегося взрывом, о новых стендовых испытаниях не было ни чего слышно, то и о начале лётных испытаний ракеты говорить явно преждевременно. Так что, Александр Дегтярев видимо говорил о испытаниях пусковой установки для комплекса, которая пока существует только в виде ходового макета, а не о ракетных пусках.

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"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор, и даже больше — аргумент", — резюмировал эксперт.
1000 км – это дальность хода комплекса "Нептун" на одной заправке. А дальность ракет комплекса "Гром-2" 280 км с хотелками когда-нибудь в далёком будущем увеличить её до 500 км. Коваленко тот ещё "эксперт".
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№2
24.04.2019 15:02
Возможно, речь шла о стендовых испытаниях двух двигателей переданных Украиной Саудовской Аравии на строящемся у них стенде. Всего было изготовлено 5 двигателей. Два испытали на Украине, в результате второго испытания был разрушен стенд. Ещё два передали в январе этого года Саудовской Аравии. И ещё один видимо оставили себе.
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