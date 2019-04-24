В США перечислили секретные объекты на пути Ту-214ОН

Как ранее сообщалось, РФ отправляет один из двух своих разведывательных самолетов Ту-214ОН в Соединенные Штаты в соответствии с Договором об открытом небе. Его запланированный маршрут привлек внимание американского издания The Drive, которое перечислило возможности, открывающиеся перед российскими военными.

Источник изображения: topwar.ru

Менее месяца назад более старый самолет Ту-154ОН пролетел по маршруту, который, помимо прочего, коснулся секретных летных испытательных объектов в Зоне 51 и полигона в Неваде.

На этот раз маршрут будет пролегать вблизи целого ряда американских объектов, имеющих чувствительное значение для безопасности страны. Российский самолет взлетит с аэродрома Роузкранс (штат Миссури), который является идеальным местом для ведения разведки, учитывая его центральное расположение в Соединенных Штатах. Так считают американские журналисты.

Примерно в 160 км в юго-восточном направлении, находится база ВВС "Уайтмен", на которой базируются стелс-бомбардировщики B-2A Spirit. В пределах досягаемости расположены и другие базы стратегов.

На базе ВВС "Оффатт" в соседней Небраске находится штаб-квартира Стратегического командования США, в том числе новый бункер управления, 55-е крыло ВВС США, которое контролирует большую часть самолетов-шпионов RC-135, а также других узкоспециализированных машин, таких как командные пункты "конца света" E-4B Nightwatch.

Из материала:

По всей видимости, не обойдут своим вниманием русские места дислокации МБР в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге. В пределах досягаемости Ту-214ОН будет находиться Форт Худ в Техасе – одна из крупнейших баз армии США.

Центральная часть Соединенных Штатов покрыта многочисленными военными объектами, которые могли бы заинтересовать Кремль.

- отмечает издание.

"Хотите информации – покупайте спутники"

Данный материал привлек внимание комментаторов, многие из которых достаточно сдержанно и иронично отнеслись к российской миссии:

Сердечно приветствуем наших русских друзей – наслаждайтесь гостеприимством нашего прекрасного воздушного пространства!

Они могут пролететь над моим домом, если захотят. Я отправлю подругу загорать нагишом. Просто учтите это, товарищи. Добро пожаловать в Америку!

Мы уже попросили их [самолет] помочь найти Рут Бадер Гинзбург [пропавшая без вести судья Верховного суда США, находившаяся в конфликте с Дональдом Трампом]?

Я думаю, что США нечего скрывать от этих рейсов

Заинтересовать могут полдюжины надувных бомбардировщиков B-21, оставленных на взлетно-посадочной полосе Грум-Лейк [аэродром в Зоне 51]

Если русские хотят получать сведения, они могут вкладываться в сбор информации со спутников, как это делают США. Если они хотят играть с большим мальчиком, тогда они должны оплачивать большие счета мальчика.