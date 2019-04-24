Войти
24.04.2019
Военное обозрение

В США перечислили секретные объекты на пути Ту-214ОН

485
0
0

Как ранее сообщалось, РФ отправляет один из двух своих разведывательных самолетов Ту-214ОН в Соединенные Штаты в соответствии с Договором об открытом небе. Его запланированный маршрут привлек внимание американского издания The Drive, которое перечислило возможности, открывающиеся перед российскими военными.

Источник изображения: topwar.ru

Менее месяца назад более старый самолет Ту-154ОН пролетел по маршруту, который, помимо прочего, коснулся секретных летных испытательных объектов в Зоне 51 и полигона в Неваде.

На этот раз маршрут будет пролегать вблизи целого ряда американских объектов, имеющих чувствительное значение для безопасности страны. Российский самолет взлетит с аэродрома Роузкранс (штат Миссури), который является идеальным местом для ведения разведки, учитывая его центральное расположение в Соединенных Штатах. Так считают американские журналисты.

Примерно в 160 км в юго-восточном направлении, находится база ВВС "Уайтмен", на которой базируются стелс-бомбардировщики B-2A Spirit. В пределах досягаемости расположены и другие базы стратегов.

На базе ВВС "Оффатт" в соседней Небраске находится штаб-квартира Стратегического командования США, в том числе новый бункер управления, 55-е крыло ВВС США, которое контролирует большую часть самолетов-шпионов RC-135, а также других узкоспециализированных машин, таких как командные пункты "конца света" E-4B Nightwatch.

Из материала:

По всей видимости, не обойдут своим вниманием русские места дислокации МБР в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге. В пределах досягаемости Ту-214ОН будет находиться Форт Худ в Техасе – одна из крупнейших баз армии США.

Центральная часть Соединенных Штатов покрыта многочисленными военными объектами, которые могли бы заинтересовать Кремль.

- отмечает издание.

"Хотите информации – покупайте спутники"

Данный материал привлек внимание комментаторов, многие из которых достаточно сдержанно и иронично отнеслись к российской миссии:

Сердечно приветствуем наших русских друзей – наслаждайтесь гостеприимством нашего прекрасного воздушного пространства!

Они могут пролететь над моим домом, если захотят. Я отправлю подругу загорать нагишом. Просто учтите это, товарищи. Добро пожаловать в Америку!

Мы уже попросили их [самолет] помочь найти Рут Бадер Гинзбург [пропавшая без вести судья Верховного суда США, находившаяся в конфликте с Дональдом Трампом]?

Я думаю, что США нечего скрывать от этих рейсов

Заинтересовать могут полдюжины надувных бомбардировщиков B-21, оставленных на взлетно-посадочной полосе Грум-Лейк [аэродром в Зоне 51]

Если русские хотят получать сведения, они могут вкладываться в сбор информации со спутников, как это делают США. Если они хотят играть с большим мальчиком, тогда они должны оплачивать большие счета мальчика.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
KC-135
Ту-154
Ту-214
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
16.08.2018
Закрывая небо: США заморозили договор о разведывательных полетах
17.11.2017
17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
30.05.2017
США найдут замену самолетам-разведчикам "Открытого неба"
26.04.2013
Россия начала госиспытания самолета Ту-214ОН
01.04.2013
В небе над Россией появятся шпионы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:37
  • 11
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26