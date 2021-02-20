«Разбрасываться не будем»: куда отправят самолеты ДОН

Ту-214ОН планируется использовать в Арктике

После окончательного выхода России из Договора по открытому небу существующая версия самолетов Ту-214ОН может применяться для решения военных задач в Арктическом регионе. Какие цели ставились перед этими самолетами, и как Москва будет использовать их в будущем, - в материале «Газеты.Ru».

О том, что существующая версия самолетов Договора открытого неба Ту-214ОН может быть переориентирована на работу в Арктике, РИА «Новости» сообщил генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба.

Ранее сообщалось, что после окончательного выхода России из ДОН Ту-214 ОН планировалось использовать в разведывательных целях. Кроме этого, в тот период времени речь шла о контроле защищенности собственных военных объектов. Помимо всего прочего, считалось, что самолеты смогут применяться для фиксации результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности проводимых учений войск (сил).

Оба самолета «Открытого неба» Ту-214ОН были построены в ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-204. Эта машина специально создавалась для выполнения полетов в рамках ДОН над территориями стран-участниц договора и предназначалась для замены самолетов типа Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

По состоянию на конец 2013 года, самолет Ту-214ОН собран в двух экземплярах - с бортовым номером 64519, произведенный в 2011 году, и с бортовым номером 64525, выпущенный в декабре 2013 года.

Ту-214ОН оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения (БКАН) разработки ОАО «Концерн радиостроения «Вега». В состав БКАН входят цифровая аэрофотоаппаратура, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и система навигационного обеспечения. Ограничение разрешения цифровых фотокамер - 30 см, инфракрасных - 50 см.

Бортовой комплекс авиационного наблюдения предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.

Аэрофотокомплекс (цифровые и пленочные фотоаппараты) размещается в носовой части фюзеляжа Ту-214ОН на нижней палубе самолета. Радиолокатор бокового обзора также расположен в передней части фюзеляжа. Кроме того, Ту-214ОН оснащен бортовым счетно-вычислительным комплексом.

«Безусловно, система, обладающая уникальными возможностями в области воздушного мониторинга, найдет применение в Вооруженных силах Российской Федерации для решения широкого спектра задач военного назначения. Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации Арктической программы»,

- сказал Верба.

Конструктор уточнил, что концерн «Вега» изначально построил комплекс бортового оборудования Ту-214ОН «на принципах открытой архитектуры, позволяющих использовать его как в имеющемся составе, так и с дополнительной модернизацией». Например, в конструкцию радиолокатора самолета заложена возможность повышения его разрешения в 4-6 раз. В то же время, Владимир Верба отметил, что официальное решение госзаказчика о модернизации самолетов в компанию пока не поступало.

Генеральный конструктор «Веги» указал, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».

Как ранее писала «Газета.Ru», несмотря на такое обилие аппаратуры, «переквалифицировать» Ту-214ОН для других задач будет весьма нелегко.

Между самолетами «Открытого неба» и самолетами-разведчиками очень большая разница. Помимо всего прочего, на оснащении Воздушно-космических сил уже есть разведчик, созданный на базе того же Ту-214 - Ту-214Р.

Эта машина представляет собой самолет дальнего радиолокационного обзора и предназначается для ведения радиотехнической и оптико-электронной разведки. Ту-214Р был разработан в конце 2000-х годов для замены Ил-20. Самолет оборудован многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411 с радиолокационными станциями бокового и кругового обзора разработки ЦНИРТИ им. А.И. Берга, а также оптико-электронной системой высокого разрешения «Фракция».

Так что ничего радикально нового изобретать не стоит - просто переоборудовать Ту-214ОН в Ту-214Р. Однако это означает, по меньшей мере, перепроектирование.

Все-таки разница между самолетом «Открытого неба» и самолетом, предназначенным для ведения радио и радиотехнической разведки достаточно велика.

Принципиальное отличие в том, что самолет, созданный в основном для ведения фоторазведки, надо переоборудовать в машину радио- и радиотехнической разведки.

К примеру, аналогичные американские самолеты-разведчики типа RC-135V/W Rivet Joint просто утыканы антеннами различного назначения. Как говорят специалисты, на разведчике ВВС США - «целый лес разнокалиберных антенн». На этой машине представлены антенные устройства чуть ли не всех возможных типов - штыревые, лепестковые, Г-образные и пр. RC-135V/W, находящийся в боевом составе ВВС США с конца 1970-х годов, является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Что касается ДОН, то, напомним, это международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В соответствии с Договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставлять возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе. Договор предусматривает «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты.

Самолеты наблюдения ДОН не оснащены вооружением. Установленная на них аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в Договоре. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет.

На 2017 год участниками Договора являлись 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. В свою очередь, Россия начала выход из договора 15 января 2021 года.

Михаил Ходаренок