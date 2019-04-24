Курс гибридной обороны

Как лучше ответить на ход "Троянским конем"

Новые книги члена-корреспондента АВН, постоянного автора "ВПК" Александра Бартоша объединены стремлением предложить научно обоснованные подходы к изучению сути многомерных коллизий в условиях качественного изменения баланса между силовыми и несиловыми способами воздействия на противника. Автор глубоко знает проблему не только как видный ученый, но и как практик военной дипломатии, отработавший немало лет в представительстве России при НАТО.

Особое внимание в книгах уделено исследованию гибридных войн (ГВ) и "цветных революций" как качественно новых видов противостояния, охватывающих административно-политическую, финансово-экономическую и культурно-мировоззренческую сферы, направленных на абсолютное сокрушение соперника с использованием возможностей США, НАТО и ЕС.

Сегодня для России нет существенной разницы в тройке этих международных акторов. Достаточно сказать, что руководящие структуры и отдельные страны ЕС выступают инициаторами дальнейшего ужесточения санкций против РФ, наращивания давления.

Когда гибридная война против России превратилась в повседневный фактор нашего существования, успешное противостояние новым угрозам в решающей степени будет зависеть, как считает автор, от способности своевременно сформировать новое знание о войне и на его основе определить стратегию и контрстратегию государства в целом и в строительстве Вооруженных Сил в частности. Пока стратегии противостояния у России нет, отсутствует и ясная теория, раскрывающая сущность ГВ. В стране, многие годы являющейся объектом гибридной агрессии, где действует "пятая колонна" и готовится "цветная революция", до сих пор нет научной основы для создания стратегии гибридной обороны. Как нет и госструктуры, способной готовить планы отражения атак и реализовывать их.

“ Россия рискует остаться страной-мишенью враждебного глобального проекта ”

Периодические конференции, итоговые (годовые) совещания и прочие мероприятия не решают проблемы. Напрашивается создание постоянно действующей структуры, ответственной за подготовку к отражению системной угрозы, определяющей новое содержание межгосударственного и межцивилизационного противостояния.

Традиционные формулировки не вполне отражают цели гибридной войны как феномена XXI века, поскольку дело не в решении территориальных споров и борьбе за ресурсы, что было главным ранее. Сейчас речь идет о противостоянии смыслов и цивилизаций. Замечу, что разработка теоретической базы и управление сложным комплексом мер по подготовке страны, ВС РФ, правоохранительных органов к отражению реальной угрозы – задача не только и не столько Генштаба, но общегосударственная, требующая "гибридного", многомерного подхода, участия многих министерств и ведомств, действующих под началом интегративного центра.

В этом контексте представляет несомненный интерес попытка автора внести вклад в создание теории конфликтов ХХI века. Опираясь на идеи предшественников (от Клаузевица, Свечина, Снесарева и до наших современников Кокошина, Владимирова, Манойло и других), Бартош предлагает свое видение вопросов теории и практики гибридных войн и угроз, "цветных революций", их генезиса и перспектив развития. Обосновывает шаги при обеспечении международной и национальной безопасности России в условиях непредсказуемости и нестабильности современного мира, формирования в системе обеспечения международной безопасности порочного круга, где недоверие порождает односторонность, а односторонность усиливает недоверие.

Особую актуальность проблемам обеспечения безопасности России придает резкое обострение отношений с США и НАТО, обусловленное стремлением Вашингтона сохранить глобальное влияние, не допустить нашего усиления как важного центра силы. Автору удалось показать, как в условиях равенства ядерных потенциалов держав противники Москвы пытаются достичь целей, опираясь на современные технологии управляемого хаоса как инструмент гибридной войны, избегая при этом прямой вооруженной конфронтации.

Применительно к процессам трансформации конфликтов современности автор, используя емкое философское понятие "трансгрессия", показывает, что одним из результатов радикальных изменений в мире стало появление стратегии гибридной войны и гибридных угроз как нового вида межгосударственного противостояния. В этом контексте обосновываются понятия "гибридная война" и "гибридная угроза" (ГУ) как инструменты воздействия на государства, предлагаются подходы к разработке стратегии и контрстратегии ГВ, развиваются понятия "трение и износ ГВ", "кульминация и взаимообращение ГВ", исследуются театры действий и факторы ГВ.

Предложена концептуальная модель ГВ, отражающая важные особенности конфликта нового вида и позволяющая анализировать вызовы и угрозы современности, включая группу ГУ, вести прогнозирование и стратегическое планирование наступления и обороны. Рассматриваются перспективы консолидации международных усилий в противодействии гибридным угрозам.

“ Важно обеспечить четкое понимание новых вызовов и угроз на всех уровнях руководства ”

Справедливо подчеркивается, что у консолидированного Запада ставка на военную силу. При этом острие военных приготовлений США и НАТО направлено против России, Китая, Ирана, Венесуэлы и других государств, отстаивающих суверенитет и национальные интересы.

Действия Запада не только порочат международное право, но и разрушают его, понижая роль ООН как организации, управляющей безопасностью и стабильностью в мире. По сути дело идет к международной анархии, что может привести к любому конфликту и войне.

Новый импульс получила американская стратегия "Троянский конь", предусматривающая сочетание скрытого проникновения сил специальных операций в РФ и КНР, поддержку "пятой колонне" – становому хребту "цветной революции" и последующее нанесение высокоточных ударов по стратегическим объектам ослабленного и дестабилизированного государства. Полученные в результате исследования данные следует использовать при создании теории о сущности конфликтов современности, прогнозировании и стратегическом планировании ответа на гибридные угрозы, определении ресурсов, исполнителей, технологий. Необходимо концептуальное изложение основ нового миропорядка, построенного на иных принципах и балансе интересов субъектов многополярного мира. Иначе Россия рискует остаться страной-мишенью враждебного глобального проекта, неадекватно, с недопустимым запаздыванием или вовсе не реагирующей на угрозы и вызовы национальной безопасности. Это мы уже проходили, когда СССР был разрушен, а ослабленная Россия долгое время оставалась пешкой на мировой шахматной доске.

Несомненно, новые труды Александра Бартоша, учитывающие последние политические и военные взгляды потенциальных противников, требуют не только прочтения, но изучения – от руководства государства до чиновников министерств и ведомств. Книги будут интересны сотрудникам федеральных органов, исследовательских и общественных организаций, студентам, специалистам в области международной и национальной безопасности, внешней и оборонной политики, военного строительства, обеспечения территориальной обороны. Напрашивается предложение о включении курсов ГВ и ГУ в программы военных вузов, других учебных заведений. Это позволит уменьшить плотность пелены "тумана гибридных войн", связанных с ними рисков и неопределенности, повысить осведомленность руководства, общественности, прежде всего молодежи, выработать научные подходы к противостоянию новым угрозам XXI века. Феномен ГВ подобен появлению ядерного оружия в ХХ веке и уже на практике влияет на нацбезопасность, политику, дипломатию и военную стратегию.

Кстати, в США и союзных им странах давно и системно изучают стратегии гибридной войны и угроз, тема включена в учебные курсы ведущих вузов.

Важно обеспечить на всех уровнях государственного руководства четкое понимание новых вызовов. Думаю, исходя из проблем, обозначенных автором, уместно вспомнить слова министра иностранных дел Франции Шарля Талейрана: "Война – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным". Не ставя под сомнение тезис о политическом руководстве Вооруженными Силами, хочу подчеркнуть, что сегодня существенно возрастает роль военных в реализации многих аспектов политики государства, обеспечении национальной и международной безопасности.

Война начинает оказывать решающее влияние на политику, которая вопреки известной формуле Карла Клаузевица становится продолжением войны и во многом определяется ее реалиями. Более того, гибридная война – продолжение уже не только политики, но и геополитики, учитывающей многомерность факторов, влияющих на взаимодействие и противостояние центров силы на мировой арене, на глобальные процессы, на международную безопасность и требующих высокой компетентности на всех уровнях руководства страной. В этом заключается один из важнейших выводов, следующих из работ Александра Бартоша.

Леонтий Шевцов, заслуженный военный специалист Российской Федерации, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года