"Ратник" с искусственным интеллектом
В экипировку солдата добавят ускорители принятия решений
Созданию эффективной и функциональной экипировки солдата уделяется повышенное внимание во всех странах. В последние годы разработаны образцы, которые интегрируют элементы, необходимые для выживания и максимально эффективных действий в бою. Удалось существенно уменьшить вес экипировки и вооружения. Но означает ли это, что работать тут уже не над чем?
Можно констатировать, что по элементам защиты бойца, средствам ближнего боя наша экипировка ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, а по отдельным характеристикам превосходит их. Важно, что преодолено недавнее отставание по средствам связи, управления и энергообеспечения.
Счет на секунды
На повестке дня – разработка облика нового поколения экипировки. Естественно, совершенствование пойдет по пути как развития каждой из составляющих (защиты, оружия ближнего боя, связи, управления, энерго- и жизнеобеспечения) в отдельности, так и повышения степени их интеграции. Однако такой подход уже не сможет обеспечить существенный прирост эффективности, особенно если речь идет о действиях не одиночного бойца, а отделения, взвода, роты, батальона. Применительно к этим условиям необходимо рассматривать экипировку как элемент системы более высокого порядка, а именно подразделения. В таком случае неизбежно появятся новые требования к ней, ранее не учитывавшиеся в тактико-техническом задании (ТТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР). О чем речь?
“ Обстановка меняется ежесекундно, и решение, принятое с опозданием всего в несколько минут, уже не окажется эффективным ”
Невзирая на наличие у каждого бойца и боевой единицы средств связи для обмена информацией с командиром (в отечественной экипировке "Ратник" это комплект разведки, управления и связи – КРУС "Стрелец"), взаимодействие в подразделении происходит крайне медленно и неэффективно. В бою информация от бойца к командиру и обратно передается голосом через радиостанцию либо в виде текстового файла или фотографии. Заявлена также возможность трансляции видеоизображения.
При этом имеющийся в комплекте дальномерно-угломерный прибор позволяет рассчитать координаты обнаруженной бойцом цели и передать их на командный пункт. Следовательно, когда поток информации идет от каждого бойца на КП к командиру, тот должен непрерывно оценивать обстановку, обобщая получаемые сведения, учитывать вновь выявленные силы и средства противника, наличие и состояние своих средств поражения и принимать решение на уничтожение целей. В позиционной войне, когда солдаты находятся в окопах, ведут оборонительный бой малой интенсивности, командир подразделения справляется с такой задачей. Но по взглядам специалистов, позиционная война в современных условиях скорее исключение, а правилом являются скоротечные, маневренные, интенсивные боевые действия. Обстановка меняется ежесекундно, и решение, принятое с опозданием всего в несколько минут, уже не окажется эффективным: перемещаются цели и средства поражения, меняется их техническое состояние, количество и тип оставшихся боеприпасов и так далее. В условиях непрерывного потока больших объемов информации человек-командир не в силах принять быстрое и адекватное решение. Например, уничтожение танка противника расчетом ПТУР может оказаться невыполнимым, поскольку боекомплект противотанковых ракет будет к этому моменту исчерпан либо цель уйдет за естественное препятствие.
Нужна система управления, способная в автоматическом режиме принимать развединформацию от каждого бойца и каждого технического средства, интегрировать ее, идентифицировать объекты противника, определять их опасность, производить персональное целеуказание. Командир в этом случае превращается в наблюдателя, который должен вмешиваться в процесс управления боем только в критических случаях.
Идеи для техзадания
При обозначенном подходе необходимо предъявлять особые требования к элементам перспективной боевой экипировки. В частности, средствам:
- разведки – их наличие у каждого бойца и объекта ВВСТ подразделения (танка, БМП, БТР, расчета ПТУР, минометного расчета и т. п.), обеспечивающих автоматический сбор информации об окружающей обстановке в реальном масштабе времени;
- связи – обеспечение автоматической (в реальном времени) передачи больших потоков информации от каждого бойца или объекта ВВСТ на пункт ее обработки, находящийся у командира, доведение целеуказания с КП к средствам поражения и отдельным бойцам не голосовой связью, а через средства отображения и целеуказания;
- навигации – непрерывное автоматическое позиционирование бойца или объекта ВВСТ, элементов окружающей обстановки, обнаруженных целей;
- поражения – способность информационных устройств контролировать наличие и возможности оружия и боеприпасов, их техническое состояние и передавать эти данные через систему связи на КП;
- автоматизации управления командного пункта – интеграция разнородной разведывательной информации (оптической, радиолокационной, акустической, тепловой и т. п.) и на этой основе идентификация целей, определение степени их опасности, выработка решения на уничтожение с учетом возможностей своих средств.
То есть нужно будет не только учитывать необходимость улучшения характеристик элементов экипировки, но и обеспечивать их встраивание в разведывательно-информационно-поражающую систему подразделения. Очевидно, что система автоматизации управления должна базироваться на элементах искусственного интеллекта, поскольку простая автоматизация принятия решений не поможет. Это обусловливается огромным количеством неопределенностей в процессе динамичного изменения ситуации на поле боя. Ведь каждый бой по сути уникален. Местность, применяемые силы и средства – свои и противника, их расположение и перемещение, течение боя (вероятностный характер количества пораженных целей и т. п.) всякий раз иные.
Взвесить и оценить
Безусловно, одним из существенных препятствий на пути создания и внедрения такой экипировки будет ее стоимость. Необходимо оценить достигаемую эффективность ведения боевых действий и предстоящие затраты на создание перспективной экипировки. То есть нужна концептуальная проработка такого решения.
Это необходимо, чтобы не отстать от наших "вероятных партнеров", поскольку ряд фактов свидетельствует: они идут именно по такому пути. Суть этого тренда – создание в недалекой перспективе системы вооружения подразделения на основе интеграции всех имеющихся средств, включая боевую экипировку.
За рубежом попытки улучшить ситуационную осведомленность (по терминологии западных специалистов) солдат и командиров подразделений предпринимались достаточно давно, но особого успеха не имели. Однако благодаря прогрессу в развитии вычислительных систем, средств визуализации и передачи данных, а также миниатюризации появилась возможность создать компактные, устойчивые к различного вида воздействиям устройства сбора, обработки и передачи больших объемов данных.
Опыт, но не наш
В американской армии попытка создать полномасштабную систему обмена информацией была предпринята в рамках программы Mounted Land Warrior. В 2006 году компания General Dynamics закончила разработку системы Warrior Stryker Interoperable, испытания которой проведены бригадной группой Stryker. Было заявлено, что система объединяет в сеть боевые машины Stryker, боевые группы и солдат, тем самым обеспечивая беспрецедентный обмен информацией в реальном времени внутри подразделений и их личным составом.
Как считают американские специалисты, для небольшой группы необходимо знать в реальном времени местоположение всех солдат, других своих подразделений, а также координаты позиций противника. Для этого надо отслеживать положение каждого бойца или машины и иметь возможность обмениваться информацией. Ставка делается на систему GPS и миниатюризацию приемников, которыми оснащаются отдельные солдаты и машины.
Поступающая на вооружение радиостанция SquadNet компании Thales Communications, по словам ее представителя, включает систему GPS, позволяющую передавать данные в защищенном режиме по Bluetooth на устройство с операционной системой Android. Это дает возможность определять свои координаты и местоположение сослуживцев. Радиостанция также имеет режим автоматической ретрансляции, что обеспечивает командиру возможность контроля ситуации на поле боя в режиме реального времени.
Французская компания Safran по программе солдатской экипировки FELIN (Fantassin a Equipement et Liaisons Integres – интегрированное оснащение пехотинца и средства связи) разработала систему, способную захватывать изображение с прицела и выводить его на монокуляр, установленный на шлеме. Солдат теперь может свободно двигать головой, ведя наблюдение в предельно широком секторе, но при этом не терять контроль линии прицеливания оружия.
Британская лаборатория оборонной науки и технологии реализует подобное решение в разработке DCCS (Dismounted Close Combat Sensors – сенсоры в ближнем спешенном бою). Она включает GPS, инерциальную навигационную систему и подсистему слежения. Это камера на шлеме плюс установленные на оружии лазеры, новый тепловизионный прицел и встроенные магнитные датчики. Командир может видеть не только, где находится солдат, но и куда направлено, в каком состоянии его оружие.
Таким образом, перечисленные компоненты боевой экипировки стран Запада фактически находятся в стадии, позволяющей быстро перейти к реализации идеи, описанной в начале статьи.
Отечественная техническая мысль также идет в этом направлении, но концептуальной проработки пока нет. Чтобы не отстать в развитии боевой экипировки, необходимо уже сейчас приступить к поиску путей технической реализации обозначенной задачи.
Василий Буренок, доктор технических наук, профессор
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года
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имеющийся в комплекте дальномерно-угломерный приборЛазерный. Как только боец им измерил дальность до цели, так сам себя демаскировал лазерным лучом. И ждёт команды, чего ему с этой целью делать.
А цель ждать не будет, уничтожит его немедленно. не дожидаясь команды "сверху".
В условиях непрерывного потока больших объемов информации человек-командир не в силах принять быстрое и адекватное решение.Надо же, какое "открытие"! А вот наш прославленный полководец Суворов это знал ещё двести лет назад и потому ставил подчинённым только общие задачи - замысел операции. А конкретику оставлял на усмотрение подчинённых "ибо им на месте виднее".
Так может быть вспомнить, что подчинённые тоже имеют ум?
Очевидно, что система автоматизации управления должна базироваться на элементах искусственного интеллекта, поскольку простая автоматизация принятия решений не поможет. Это обусловливается огромным количеством неопределенностей в процессе динамичного изменения ситуации на поле боя.Нет, в интеллект подчинённого мы не верим. Нам искусственный интеллект подавай.
Эта вера в ИИ уже ничем не отличается от веры в бога. Точно так же иррациональна.
Ну скажите, с какого перепугу ИИ сможет принимать правильные решения при "огромном количестве неопределенностей" ?! Он у нас что, будет иметь потусторонние источники информации, что ли?!!
необходимо знать в реальном времени местоположение всех солдат, других своих подразделений, а также координаты позиций противника. Для этого надо отслеживать положение каждого бойца или машины и иметь возможность обмениваться информацией.Необходимо, никто и не спорит. НО при этом:
1) разведка должна вестись пассивными (не излучающими) приборами, чтобы не демаскировать себя;
2) радиопередатчики не должны пеленговаться противником, а потому они НЕ должны излучать в сторону противника;
3) и ни в коем случае нельзя отнимать у подчинённого самостоятельность и инициативу; то есть вся автоматизация и даже ИИ - это помощник, но не командир.
Командир может видеть не только, где находится солдат, но и куда направлено, в каком состоянии его оружие.Теперь им надо обязательно контролировать подгузники на подчинённых. Потому что если командир будет ещё и контролировать куда оружие направлено, то подчинённому остаётся только обоссаться от беспомощности.