"Ратник" с искусственным интеллектом

В экипировку солдата добавят ускорители принятия решений

Созданию эффективной и функциональной экипировки солдата уделяется повышенное внимание во всех странах. В последние годы разработаны образцы, которые интегрируют элементы, необходимые для выживания и максимально эффективных действий в бою. Удалось существенно уменьшить вес экипировки и вооружения. Но означает ли это, что работать тут уже не над чем?

Можно констатировать, что по элементам защиты бойца, средствам ближнего боя наша экипировка ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, а по отдельным характеристикам превосходит их. Важно, что преодолено недавнее отставание по средствам связи, управления и энергообеспечения.

Счет на секунды

На повестке дня – разработка облика нового поколения экипировки. Естественно, совершенствование пойдет по пути как развития каждой из составляющих (защиты, оружия ближнего боя, связи, управления, энерго- и жизнеобеспечения) в отдельности, так и повышения степени их интеграции. Однако такой подход уже не сможет обеспечить существенный прирост эффективности, особенно если речь идет о действиях не одиночного бойца, а отделения, взвода, роты, батальона. Применительно к этим условиям необходимо рассматривать экипировку как элемент системы более высокого порядка, а именно подразделения. В таком случае неизбежно появятся новые требования к ней, ранее не учитывавшиеся в тактико-техническом задании (ТТЗ) на опытно-конструкторскую работу (ОКР). О чем речь?

“ Обстановка меняется ежесекундно, и решение, принятое с опозданием всего в несколько минут, уже не окажется эффективным ”

Невзирая на наличие у каждого бойца и боевой единицы средств связи для обмена информацией с командиром (в отечественной экипировке "Ратник" это комплект разведки, управления и связи – КРУС "Стрелец"), взаимодействие в подразделении происходит крайне медленно и неэффективно. В бою информация от бойца к командиру и обратно передается голосом через радиостанцию либо в виде текстового файла или фотографии. Заявлена также возможность трансляции видеоизображения.

При этом имеющийся в комплекте дальномерно-угломерный прибор позволяет рассчитать координаты обнаруженной бойцом цели и передать их на командный пункт. Следовательно, когда поток информации идет от каждого бойца на КП к командиру, тот должен непрерывно оценивать обстановку, обобщая получаемые сведения, учитывать вновь выявленные силы и средства противника, наличие и состояние своих средств поражения и принимать решение на уничтожение целей. В позиционной войне, когда солдаты находятся в окопах, ведут оборонительный бой малой интенсивности, командир подразделения справляется с такой задачей. Но по взглядам специалистов, позиционная война в современных условиях скорее исключение, а правилом являются скоротечные, маневренные, интенсивные боевые действия. Обстановка меняется ежесекундно, и решение, принятое с опозданием всего в несколько минут, уже не окажется эффективным: перемещаются цели и средства поражения, меняется их техническое состояние, количество и тип оставшихся боеприпасов и так далее. В условиях непрерывного потока больших объемов информации человек-командир не в силах принять быстрое и адекватное решение. Например, уничтожение танка противника расчетом ПТУР может оказаться невыполнимым, поскольку боекомплект противотанковых ракет будет к этому моменту исчерпан либо цель уйдет за естественное препятствие.

Нужна система управления, способная в автоматическом режиме принимать развединформацию от каждого бойца и каждого технического средства, интегрировать ее, идентифицировать объекты противника, определять их опасность, производить персональное целеуказание. Командир в этом случае превращается в наблюдателя, который должен вмешиваться в процесс управления боем только в критических случаях.

Идеи для техзадания

При обозначенном подходе необходимо предъявлять особые требования к элементам перспективной боевой экипировки. В частности, средствам:

разведки – их наличие у каждого бойца и объекта ВВСТ подразделения (танка, БМП, БТР, расчета ПТУР, минометного расчета и т. п.), обеспечивающих автоматический сбор информации об окружающей обстановке в реальном масштабе времени;

связи – обеспечение автоматической (в реальном времени) передачи больших потоков информации от каждого бойца или объекта ВВСТ на пункт ее обработки, находящийся у командира, доведение целеуказания с КП к средствам поражения и отдельным бойцам не голосовой связью, а через средства отображения и целеуказания;

навигации – непрерывное автоматическое позиционирование бойца или объекта ВВСТ, элементов окружающей обстановки, обнаруженных целей;

поражения – способность информационных устройств контролировать наличие и возможности оружия и боеприпасов, их техническое состояние и передавать эти данные через систему связи на КП;

автоматизации управления командного пункта – интеграция разнородной разведывательной информации (оптической, радиолокационной, акустической, тепловой и т. п.) и на этой основе идентификация целей, определение степени их опасности, выработка решения на уничтожение с учетом возможностей своих средств.

То есть нужно будет не только учитывать необходимость улучшения характеристик элементов экипировки, но и обеспечивать их встраивание в разведывательно-информационно-поражающую систему подразделения. Очевидно, что система автоматизации управления должна базироваться на элементах искусственного интеллекта, поскольку простая автоматизация принятия решений не поможет. Это обусловливается огромным количеством неопределенностей в процессе динамичного изменения ситуации на поле боя. Ведь каждый бой по сути уникален. Местность, применяемые силы и средства – свои и противника, их расположение и перемещение, течение боя (вероятностный характер количества пораженных целей и т. п.) всякий раз иные.

Взвесить и оценить

Безусловно, одним из существенных препятствий на пути создания и внедрения такой экипировки будет ее стоимость. Необходимо оценить достигаемую эффективность ведения боевых действий и предстоящие затраты на создание перспективной экипировки. То есть нужна концептуальная проработка такого решения.

Это необходимо, чтобы не отстать от наших "вероятных партнеров", поскольку ряд фактов свидетельствует: они идут именно по такому пути. Суть этого тренда – создание в недалекой перспективе системы вооружения подразделения на основе интеграции всех имеющихся средств, включая боевую экипировку.

За рубежом попытки улучшить ситуационную осведомленность (по терминологии западных специалистов) солдат и командиров подразделений предпринимались достаточно давно, но особого успеха не имели. Однако благодаря прогрессу в развитии вычислительных систем, средств визуализации и передачи данных, а также миниатюризации появилась возможность создать компактные, устойчивые к различного вида воздействиям устройства сбора, обработки и передачи больших объемов данных.

Опыт, но не наш

В американской армии попытка создать полномасштабную систему обмена информацией была предпринята в рамках программы Mounted Land Warrior. В 2006 году компания General Dynamics закончила разработку системы Warrior Stryker Interoperable, испытания которой проведены бригадной группой Stryker. Было заявлено, что система объединяет в сеть боевые машины Stryker, боевые группы и солдат, тем самым обеспечивая беспрецедентный обмен информацией в реальном времени внутри подразделений и их личным составом.

Как считают американские специалисты, для небольшой группы необходимо знать в реальном времени местоположение всех солдат, других своих подразделений, а также координаты позиций противника. Для этого надо отслеживать положение каждого бойца или машины и иметь возможность обмениваться информацией. Ставка делается на систему GPS и миниатюризацию приемников, которыми оснащаются отдельные солдаты и машины.

Поступающая на вооружение радиостанция SquadNet компании Thales Communications, по словам ее представителя, включает систему GPS, позволяющую передавать данные в защищенном режиме по Bluetooth на устройство с операционной системой Android. Это дает возможность определять свои координаты и местоположение сослуживцев. Радиостанция также имеет режим автоматической ретрансляции, что обеспечивает командиру возможность контроля ситуации на поле боя в режиме реального времени.

Французская компания Safran по программе солдатской экипировки FELIN (Fantassin a Equipement et Liaisons Integres – интегрированное оснащение пехотинца и средства связи) разработала систему, способную захватывать изображение с прицела и выводить его на монокуляр, установленный на шлеме. Солдат теперь может свободно двигать головой, ведя наблюдение в предельно широком секторе, но при этом не терять контроль линии прицеливания оружия.

Британская лаборатория оборонной науки и технологии реализует подобное решение в разработке DCCS (Dismounted Close Combat Sensors – сенсоры в ближнем спешенном бою). Она включает GPS, инерциальную навигационную систему и подсистему слежения. Это камера на шлеме плюс установленные на оружии лазеры, новый тепловизионный прицел и встроенные магнитные датчики. Командир может видеть не только, где находится солдат, но и куда направлено, в каком состоянии его оружие.

Таким образом, перечисленные компоненты боевой экипировки стран Запада фактически находятся в стадии, позволяющей быстро перейти к реализации идеи, описанной в начале статьи.

Отечественная техническая мысль также идет в этом направлении, но концептуальной проработки пока нет. Чтобы не отстать в развитии боевой экипировки, необходимо уже сейчас приступить к поиску путей технической реализации обозначенной задачи.

Василий Буренок, доктор технических наук, профессор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года