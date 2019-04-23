Оправдывают траты: США готовятся к войне с Россией и Китаем

В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

США стоит готовиться к вооруженному конфликту с Россией и Китаем, поэтому Пентагон и конгресс должны вкладывать больше средств в модернизацию летного парка, отмечают американские эксперты. При этом в России специалисты уверены, что такие экспертные заключения нужны только для оправдания увеличения финансирования оборонного комплекса.

Эксперты ВВС США из Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) подготовили доклад "Воздушные силы в эпоху соперничества держав" объемом 210 страниц. С документом, посвященным воздушной доктрине, комплектации и путям развития американских ВВС, ознакомился RT.

Главным противником там представлена именно Россия, упоминание которой, по данным телеканала, встречается 432 раза. Другой соперник - Китай, но он упомянут всего 271 раз. RT также приводит несколько подзаголовков доклада: "Россия может наносить удары по целям в любой точке Европы", "Сценарий будущего конфликта в Балтийском море" и "Сценарий российской агрессии в Прибалтике".

Составители документа особенно обратили внимание на потенциальный конфликт между США и Россией в Европе, в частности, в Балтике. Авторы считают, что его может спровоцировать желание Москвы "вернуть себе статус великой державы". По их мнению, для этого РФ пытается установить контроль над государствами бывшего СССР и странами Варшавского договора, подрывая таким образом целостность и авторитет НАТО.

"Утрата Россией контроля над этими территориями после окончания холодной войны привела к потере традиционной буферной зоны, а также усилила в ее восприятии уязвимость на западной границе страны", - указали в докладе.

Для достижения своих целей на постсоветском пространстве РФ, уверены авторы доклада, использует военные, экономические, информационные и другие инструменты влияния. В качестве примеров они привели "нападение России на Грузию" в 2008 году, "аннексию" Крыма в 2014 году и последующее "вторжение на восток Украины".

"Надежда на либерализацию России после "холодной войны" резко расходится с текущим открытым восхвалением российским руководством преимуществ консервативного авторитаризма и призывами к установлению "постзападного" миропорядка", - написано в документе.

Стоит отметить, что вменяемую ей вину в приведенных выше конфликтах Россия категорически отрицает. В прошлом году президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что в отделении Абхазии и Южной Осетии от республики виновата именно РФ. "Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства, - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - сказал он.

В Москве с такой точкой зрения в корне не согласны. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту" объяснил, что к конфликту 2008 года привели действия бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", - подчеркнул он. При этом Медведев уточнил, что Россия, отражая агрессию Грузии, не собиралась "казнить Саакашвили".

Что касается Крыма, после референдума в марте 2014 года он вошел в состав России. За переход полуострова под юрисдикцию РФ проголосовали 96,77%. Киевские власти, а также страны Запада не признали результатов этого референдума и обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва неоднократно отвергала все обвинения. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма "закрытым окончательно".

Так называемое "вторжение на восток Украины" Россия также отрицает, поясняя, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Возвращаясь к самому докладу, уточним, что коллектив его авторов составляют бывшие командиры американской авиации званием не ниже полковника. Эксперты CSBA посоветовали Пентагону и конгрессу США вкладывать больше средств в модернизацию летного парка, чтобы быть готовыми к возможным конфликтам, как следует из документа, в первую очередь, с Россией.

"Потребуются годы на то, чтобы восстановить воздушные силы Америки после почти трех десятилетий "каникул" по закупке продвинутых самолетов. Дальнейшее промедление будет грозить тем, что американские ВВС будут отставать от военного развития Китая и России", - пояснили специалисты.

Но Китай в этом докладе вовсе не остался в стороне. Составители указали также и на вероятный конфликт между США и Китаем в Тихоокеанском регионе. Там отметили, что КНР, восстанавливая свою мощь, влияние и благосостояние, стремится усилить контроль над спорными территориями внутри "первой цепи островов" в западной части Тихого океана. К тому же, по мнению экспертов, Китай намерен подорвать доверие к США как гаранту безопасности в регионе, в конечном счете утвердив там свою доминирующую роль.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, подобные доклады чаще всего нужны только для оправдания увеличения бюджетных средств для Пентагона. Причем значительная часть этого финансирования пойдет на производство новых вооружений.

"Американские эксперты в докладе рассмотрели угрозы, которые могут как возникнуть в необозримом будущем, так и никогда не реализоваться. От таких "экспертных" оценок зависят лоббистские усилия при выделении средств: чем объемнее будет доклад, тем больше денег при его помощи можно будет получить на новые программы, тем старательнее конгрессмены будут добиваться финансирования", - сказал он RT.

В последнее время о гипотетических конфликтах с Россией и Китаем в США говорят довольно часто. В очередной раз об этом 10 апреля упоминал исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Он предположил, что исход следующей масштабной конфронтации в мире будет зависеть от эффективности вооружения сторон в космосе, поэтому Вашингтон собирается быстро наращивать свои космические силы.

По его словам, на сегодняшний день "соперники" США, коими, как он считает, являются Россия и Китай, размещают в космосе вооружения, способные поразить имеющиеся там боевые орудия США. Он убежден, что эти государства осуществляют милитаризацию космического пространства якобы с целью поставить под угрозу американские военные силы.

"В то же время, в ООН обе страны выступают за заключение международных соглашений, которые, как мы знаем, они не станут соблюдать. Ясно, в чем заключается угроза, мы вступили в эру соперничества между великими державами, и следующий крупный конфликт может завершиться победой или поражением в космосе", - предположил он.

Лидия Мисник