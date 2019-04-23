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23.04.2019
РИА Новости

Путин примет участие в церемонии закладки и спуска на воду кораблей для ВМФ

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Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ "Адмирал флота Сергей Горшков"
Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ "Адмирал флота Сергей Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Ярвинен

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург 23-24 апреля посетит завод "Северная верфь", примет участие в церемонии закладки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 23-24 апреля президент совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург.

"Глава государства посетит судостроительный завод "Северная верфь", где примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота Российской Федерации и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также приедет в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ, где ознакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга юных суворовцев.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
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