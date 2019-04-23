Путин примет участие в церемонии закладки и спуска на воду кораблей для ВМФ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург 23-24 апреля посетит завод "Северная верфь", примет участие в церемонии закладки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 23-24 апреля президент совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург.

"Глава государства посетит судостроительный завод "Северная верфь", где примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота Российской Федерации и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также приедет в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ, где ознакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга юных суворовцев.