Россия перебазировала в Абхазию боевые вертолеты для учений

В маневрах задействуют корабли Черноморского флота

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные перебазировали эскадрилью ударных и военно-транспортных вертолетов из Краснодарского края в Абхазию для участия в совместном командно-штабном учении (КШУ), сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" совершили перебазирование на аэродром российской военной базы в Абхазии для участия в совместном командно-штабном учении", - говорится в сообщении.

По словам военных, смешанная вертолетная эскадрилья 4-й армии ВВС и ПВО совершила перелет в Абхазию с аэродрома на Кубани через Кавказский хребет.

В ЮВО не уточнили число вертолетов, которые перебазированы в Абхазию. Вертолетная эскадрилья включает порядка 20 вертолетов.

"В ходе совместного КШУ военнослужащие Минобороны России и Абхазии в составе объединенной группировки войск отработают разносторонние задачи современного общевойскового боя", - сообщает пресс-служба.

В КШУ принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, более 400 единиц военной техники: танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Акация", армейская авиация ЮВО и корабли Черноморского флота.