Экипаж нового противодиверсионного катера "Грачонок" войск и сил на Северо-Востоке России убыл на учебу в Санкт-Петербург

ЦАМТО, 22 апреля. В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-Востоке России сформирован экипаж для еще одного нового противодиверсионного катера "Грачонок.

Личный состав катера уже убыл в учебный центр в Санкт-Петербурге. После изучения материальной части и сдачи на допуск к управлению кораблем моряки приступят к приемке "Грачонка" на промышленном предприятии и проведут швартовные и ходовые испытания.

Планируется, что новый "Грачонок" пополнит отряд Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России по борьбе с диверсионными силами и средствами. Катера данного типа эксплуатируются в соединении уже несколько лет и хорошо зарекомендовали себя в условиях Камчатки.

Новый катер предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Он оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Водоизмещение катера составляет 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.