SpaceX не обращалась к России за помощью в расследовании ЧП на испытаниях
В Роскомосе сообщили о готовности оказать консультативную помощь компании в расследовании нештатной ситуации, которая произошла во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Роскомос сообщил о готовности оказать консультативную помощь компании SpaceX в расследовании нештатной ситуации, которая произошла во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon. Однако пока предприятие Илона Маска не просило об этом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
"Пока они к нам не обращались. Но в случае, если обратятся, мы, безусловно, консультативную помощь готовы оказать", - сказали в Роскосмосе.
В госкорпорации также подчеркнули, что SpaceX еще не сообщала о возможном переносе первого пилотируемого старта корабля Crew Dragon.
Ранее СМИ сообщили о нештатной ситуации во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon на космодроме на мысе Канаверал. Как уточнил сотрудник SpaceX, "первоначальные тесты были осуществлены успешно, однако последний привел к аномальной ситуации" на площадке для проведения испытаний. В компании уточнили, что ее специалисты во взаимодействии с коллегами из NASA выясняют причины произошедшего.
Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к Международной космической станции 2 марта и пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.
Его первый пилотируемый запуск планировался на июль 2019 года, однако источник в ракетно-космической отрасли отмечал ТАСС, что полет с астронавтами могут перенести на ноябрь из-за существенных задержек во время испытаний.
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