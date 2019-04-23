До конца года состоится передача пороховых заводов "Ростеху"
Общеотраслевая информация, Сухопутная техника, Боеприпасы и спецхимия, Структура, собственность, кадры, Состояние и перспективы ОПК:
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Федеральные казенные предприятия, производящие пороха и боеприпасы, войдут в "Ростех", сообщил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.
"Что касается единого контура, то совместно с Минпромторгом России приняты все решения: федеральные казенные предприятия, которые производят широкую номенклатуру спецхимии, в том числе пороха, перейдут в контур "Ростеха". Сейчас идут процедуры согласования", - заявил С.Абрамов.
"Ростеху" за последнее время передан ряд крупных оборонных активов. В частности, в госкорпорацию перешел единственный в России производитель танков - корпорация "Уралвагонзавод".
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