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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

До конца года состоится передача пороховых заводов "Ростеху"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Федеральные казенные предприятия, производящие пороха и боеприпасы, войдут в "Ростех", сообщил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.

"Что касается единого контура, то совместно с Минпромторгом России приняты все решения: федеральные казенные предприятия, которые производят широкую номенклатуру спецхимии, в том числе пороха, перейдут в контур "Ростеха". Сейчас идут процедуры согласования", - заявил С.Абрамов.

"Ростеху" за последнее время передан ряд крупных оборонных активов. В частности, в госкорпорацию перешел единственный в России производитель танков - корпорация "Уралвагонзавод". 

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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