Российский Ту-214ОН проведет разведывательный полет над США

В период с 22 по 27 апреля группа российских инспекторов совершит наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США.

Инспекция проводится в рамках договора по открытому небу, пишет газета Вооруженных сил "Красная звезда", ссылаясь на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. Полеты будут осуществляться с аэродрома Открытого неба Роузкранс.

Маршрут полета согласован с американской стороной. На борту Ту-214ОН будут находиться представители США, которые проконтролируют порядок применения наблюдательной аппаратуры и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Издание также сообщает, что с 23 по 27 апреля российский самолет Ан-30Б проведет наблюдательный полет над территорией Польши. А французский С-130 с 22 по 26 апреля выполнит аналогичный полет над территорией России.

Согласно договору об открытом небе, стороны могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входит большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция, Финляндия, пишет РИА Новости.