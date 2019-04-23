El Mundo (Испания): "Владимир Путин больше всех подтолкнул Украину к вступлению в ЕС и НАТО"

С любым президентом Киев продолжит считать интеграцию в НАТО и ЕС первоочередной задачей, уверен замминистра иностранных дел Украины, о чем и заявляет «Мундо». Много лет страна находилась в равновесии, имея связи как с ЕС и США, так и с Россией, но именно Россия подтолкнула Украину к вступлению в ЕС и НАТО, снова сваливает замминистра на Москву вину за состояние дел в Киеве.

Глава МИД Украины по поводу сепаратизма в Испании: "Есть определенные красные линии, которые мадридское правительство не должно позволять националистам пересекать".

Кто бы ни победил на выборах на Украине 21 апреля, Киев продолжит считать интеграцию в НАТО и ЕС своей первоочередной внешнеполитической задачей. В течение многих лет страна находилась в равновесии, имея связи как с ЕС и США, так и с Россией.

Сергей Кислица является заместителем Министра иностранных дел Украины и одним из ответственных за выход его страны из сложившейся неустойчивой ситуации. "С 1991 года у нас было достаточно времени, чтобы протестировать многовекторную политику в попытках все сбалансировать, однако она не дала никаких результатов". Действительно, "одним из принципов внешней политики Украины до 2014 года было не вступать в ЕС или НАТО, не отрицая в то же время подобной возможности и не портя отношений с Москвой". Все было забыто: "Мы живем не на другой планете. Географически мы в Европе".

Кислица побеседовал с газетой "Мундо" в штаб-квартире Министерства иностранных дел сразу после подсчета голосов первого тура президентских выборов. Клоун Владимир Зеленский сильно опережает нынешнего президента Петра Порошенко, чьи внешнеполитические достижения (например, безвизовый режим и сближение с ЕС) не обеспечили ему доверия избирателей. "Сам президент сказал, что необходимо усвоить урок, и я думаю, что те, кто действительно хочет выиграть парламентские выборы, должны принять к сведению: на мой взгляд, парламентские выборы настолько важны, потому что враждебно настроенный парламент даст мало шансов будущему президенту выполнить свои обещания". Сергей Кислица напоминает, что "некоторые кандидаты обещали, в частности, снижение цен на газ и повышение пенсий, что превышает полномочия президента".

В окна Министерства с необычной для этого времени года в Киеве силой светит солнце. В разгар освещенной солнцем тишины необходимо остановиться на мгновение и вспомнить, что на востоке страны идет война. Сергей Кислица знает обо всех надвинувшихся тучах: страна остается одной из беднейших в Европе. Но Украина, "несмотря на все проблемы и несмотря на потерю 20% ВВП из-за войны, достигла роста в 3,4%, что особенно удивительно, учитывая, что правительство тратит 6% бюджета на военные нужды". Кислица говорит, что во многих странах НАТО "военные расходы составляют менее 2%, а Дональд Трамп намеревается повысить эту цифру".

Часто СМИ говорят о расколе между Западом и Востоком Украины, в том числе по вопросу вступления в Европейский Союз, поскольку подобная перспектива не находит широкой поддержки на Востоке. Но министр ссылается на карту избирательных данных по регионам, ведь успехи прорусских кандидатов оказались незначительными: "Результаты первого тура показывают, что без поддержки вступления в Европейский Союз, у кандидата мало шансов стать президентом или членом парламента".

Излишне говорить, что Кислица - один из тех украинцев, которые отдали бы свой голос только за того, кто поддерживает проект ориентации на ЕС. "Я не думаю, что есть другие варианты для страны, которая географически находится в Европе. Развиваться как Россия - не вариант. Как Белоруссия - тоже. Законы экономического и социального развития говорят, что при всех своих недостатках западная экономическая модель является лучшей".

Эта смена курса была закреплена в украинской конституции, в которой прямо упоминается не только ЕС, но и НАТО, которое сильно досаждает соседней России: "В НАТО проще вступить, чем в Европейский Союз", - говорит Кислица. Он считает, что тот факт, что часть территории Украины оккупирована, не должен быть препятствием для вступления в НАТО, поскольку в нем есть страны, которые не полностью контролируют свои территории, например Кипр".

В любом случае, он добавляет, что не думает, что Россия начнет войну, из-за того что кто-то войдет в НАТО. Посмотрите, что случилось с Черногорией после вступления в НАТО: она стала истеричной, но не более того". Однако у Украины есть общая граница с Россией. "И что?" - говорит Кислица. "Схема, согласно которой мы всегда должны спрашивать мнения Москвы, оказалась ошибочной. Если мы продолжим так, будет больше войн и проблем", - утверждает он. По его мнению, "Путин больше всех подтолкнул Украину к вступлению в НАТО и Евросоюз".

Но у Украины, помимо войны, есть еще проблемы. Не одно поколение украинцев согревалось газом, поступавшим из России. Этот газ шел через Украину дальше на европейские рынки, оставляя Киеву значительные таможенные сборы. Разногласия с Киевом заставили Москву искать пути обхода в Европу через Германию. "Германия совершила большую ошибку, построив "Северный поток-2", и мы по-прежнему считаем, что это экономически не оправдано. Это политический проект России, имеющий свои последствия для обороны. Ведь если украинские газопроводы не используются и пусты, если Европа не будет получать газ через трубы, проходящие через нашу страну, тогда безопасность на нашей территории не будет никому интересна".

Но у Украины есть проблема и побольше: оккупированный полуостров Крым. Газеты, в частности "Нью-Йорк Таймс", написали, что Дональду Трампу поступило предложение: в течение ста лет Москва платит лизинг за территорию. Кислица моментально отвечает: "Любой, кто поддержит подобную идею на Украине, политически мертв. Начинать переговоры по этому вопросу равносильно политическому самоубийству".

Сергей Кислица прощается, но прежде соглашается прокомментировать кризис, который переживает Испания из-за каталонских сепаратистов. Одним из прототипов для себя они выбрали Крым и самопровозглашенные республики. "Сепаратизм в Испании имеет внутригосударственное происхождение, а у нас на Украине его привнесли извне. На примере Украины нужно извлечь следующий урок: есть определенные красные линии, которые мадридское правительство не должно позволять националистам пересекать".

Хавьер Колас (Xavier Cols)

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