И-320 (Р-1, Р-2) - двухместный истребитель-перехватчик с двумя двигателями и РЛС "Торий-А"

Работы по созданию двухместного истребителя-перехватчика начались в соответствии с Постановлением Совета Министров от 12 июня 1949 г. и приказом МАП от 18 июня 1948 г.

Истребитель-перехватчик И-320 был построен в двух экземплярах: первый (Р-1) с двумя двигателями РД-45Ф, а второй (Р-2) с двумя ВК-1.

Самолет И-320 представлял собой свободнонесущий моноплан с крылом стреловидностью 35 град. Экипаж располагался в герметической кабине рядом (летчик слева, штурман-оператор справа), что, при наличии СПУ между ними, создавало тесное взаимодействие в работе. Наличие двойного управления и двух индикаторов РЛС позволило облегчить работу летчика со вторым членом экипажа во время поиска противника и при продолжительных полетах. Вооружение включало три 37 мм пушки Н-37 (боезапас по 50 патронов). Двигатели располагались в фюзеляже по схеме тандем. Передний двигатель находился под кабиной с выходом сопла за кабиной под фюзеляж. Задний - в хвостовой части. Общий воздухозаборник имел три раздельных канала (нижний к первому, боковые - ко второму двигателю). РЛС "Торий-А" размещалась в носовой части фюзеляжа.

Оборудование самолета также включало радиостанцию РСИУ-6, аппаратуру слепой посадки ОСП-48, ответчик системы опознавания "Барий" и самолетное переговорное устройство СПУ-2М.

Первый экземпляр И-320 был выпущен из производства и передан на заводские испытания в апреле 1949 г. Первый полет состоялся 16 апреля (летчики Я.И. Верников и С. Амет-хан).

Летчик испытатель Султан Амет-хан. Источник: Валерий Агеев

Заводские испытания Р-1 проходили в период с 16 апреля 1949 г. по 18 января 1950 г. Ведущий летчик-испытатель Я.И. Верников, ведущий инженер А.М. Блок. На испытаниях И-320 получил хорошую оценку. В облете самолета участвовал командующий истребительной авиацией ПВО генерал-лейтенант Е.Я. Савицкий, который также дал положительный отзыв. Самолет был устойчив, прост и приятен в пилотировании. Его системы работали безотказно. Полет на одном двигателе практически не менял балансировки самолета и мог выполняться как по кругу, так и с набором высоты. Однако полностью выполнить программу заводских испытаний не удалось, в связи с появлением тряски на скоростях соответствующих числу М=0,82-0,84.

Летчик-испытатель Я. И. Верников. Источник: Валерий Агеев

Из-за этого для самолета были установлены следующие ограничения: скорость по прибору не более 850 км/ч, число М не более 0,80, тормозными щитками разрешалось пользоваться до 500 км/ч (по прибору). Помимо испытания самолета, на нем в период с 19 октября по 20 декабря 1949 г. проводились контрольные летные испытания РЛС "Торий-А".

В течение года проходили доводочные работы на самолете Р-1 и государственные испытания радиолокатора "Торий". В декабре 1950 г. по договору с НИИ-17 самолет Р-1 был оборудован РЛС "Коршун" и передан НИИ-17 для проведения ее испытаний.

Между тем, в ноябре 1949 г. был закончен в производстве второй экземпляр истребителя-перехватчика И-320 (Р-2). Установка двигателя ВК-1 позволила получить прирост скорости в 50 км/ч. Кроме замены двигателей, отличия Р-2 были немногочисленными. Улучшен обзор, более надежным стал аварийный сброс фонарей. В передней кромке крыла и стабилизатора установлены антиобледенители, введен электрообогрев воздушных каналов к двигателям.

Заводские испытания Р-2 начались в декабре 1949 г. Однако 13 марта 1950 г. испытания были прерваны из-за сильного повреждения носовой части разорвавшимся в пушке снарядом. Во время ремонта, продлившегося до 30 марта, на самолете также провели ряд доработок: поперечное V крыла уменьшили с -3 град до -1,5 град; установили автомат открытия воздушных тормозов; на каждой консоли был установлен третий аэродинамический гребень. 31 марта возобновились летные испытания, в которых было выявлено, что изменение поперечного V ухудшило соотношение поперечной и путевой устойчивости. Для устранения этого недостатка дополнительно установили подфюзеляжный киль.

После завершения заводских испытаний истребитель-перехватчик И-320 (Р-2) передали в ГК НИИ ВВС на госиспытания. Но вскоре самолет с испытаний сняли и вернули ОКБ для проведения доводочных работ из-за выявившихся серьезных дефектов: валежка на приборных скоростях 930-940 км/ч и поперечная неустойчивость на числах М=0,89-0,90.

Для устранения валежки на самолете увеличили жесткость крыла путем постановки дополнительной обшивки на участке по размаху от первого гребня до средней опоры элерона и по хорде от переднего до заднего лонжеронов. Кроме того, сняли третий гребень, переделали заднюю кромку элеронов и выправили их обводы, изменили угол установки стабилизатора. Поперечную неустойчивость на больших числах М устранили путем установки в крыле интерцепторов. При отклонении руля направления на 2€ интерцептор выдвигался на 38 мм на противоположной консоли крыла.

Проведенные с 15 октября по 29 декабря 1950 г. заводские испытания подтвердили эффективность этих мероприятий, после чего самолет вернулся в ГК НИИ ВВС на госиспытания. Однако истребитель-перехватчик И-320 так и остался в опытном варианте, в связи с тем, что РЛС "Торий-А" признали ненадежной и сложной в управлении. Военные отдали предпочтение самолету конструкции ОКБ А.С. Яковлева - Як-25М с РЛС РП-6 "Сокол". И-320 в дальнейшем использовался для отработки различного радиотехнического оборудования.