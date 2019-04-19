МАКС-2019: парад премьер в новом формате

Организаторы Международного авиационно-космического салона провели пресс-конференцию, посвященную подготовке главного события в аэрокосмической индустрии.

XIV Международный авиационно-космический салон пройдёт в период с 27 августа по 1 сентября 2019 года в подмосковном городе Жуковский. Впервые событие состоится при партнёрской поддержке Китайской Народной Республики, символизируя в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и техники.

Представляя ключевые российско-китайские проекты, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров подчеркнул, что видит большое будущее совместных разработок, в том числе перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929, тяжёлого гражданского вертолёта и авиационного двигателя большой тяги. "Это флагманские проекты, но они ведут за собой множества совместных разработок компонентов и систем, создание сервисной системы, позволяющей обеспечить поддержку продукта на протяжении всего жизненного цикла", - дополнил он. Оценить преимущества CR929 поможет демонстрация полноразмерного макета фюзеляжа, в которой можно будет увидеть кабину экипажа, а также пассажирские салоны и служебные помещения самолёта. Макет разместится в специально возведённом павильоне.

Заместитель директора Департамента промышленного оборудования Министерства промышленности и информатизации КНР Минхуа Цянь дополнил, что в настоящее время в России работает большая делегация из Китая, которая обсуждает вопросы совместной организации деловой и выставочной программ. Как ожидается, будет сформирован национальный павильон китайской аэрокосмической индустрии, в котором свою продукцию продемонстрируют ведущие производители и научные организации. "Мы организуем участие ведущих китайских аэрокосмических корпораций, которые представят наиболее значимые разработки в области ближне- и среднемагистральных самолётов, а также беспилотных летательных аппаратов", - заявил господин Цянь.

Формирование выставочной программы

Выставочная программа салона будет превосходить предыдущие мероприятия не только за счёт масштабного участия китайских партнёров, но и за счёт организации новых разделов выставки, отметил генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин. Впервые будет организован раздел "Сделано в России", в рамках которого ряд регионов с развитой авиационно-космической промышленностью организуют собственные экспозиции, сделав акцент на компаниях-поставщиках 2-4 уровней. "Такие регионы как Республика Татарстан, Ульяновская, Нижегородская, Самарская и Смоленские области представят экспозиции своих предприятий, акцентировав внимание на комплектаторах второго-четвёртого уровня", - отметил он, дополнив, что поддержка экспонентов МАКС-2019 со стороны Российского экспортного центра позволит предприятиям, представляющим сегмент малого и среднего бизнеса, существенно сократить затраты на участие в салоне.

Также новацией станет организация экспозиции, посвящённой авиатранспортной логистике. Совместно с Группой компаний "Волга-Днепр" будет создана карго-деревня, где на тематической площадке будут продемонстрированы уникальные возможности для развития экспорта услуг авиационных грузоперевозок. Впервые участие в МАКС примет Центр подготовки космонавтов с рядом натурных экспонатов, среди которых Ил-76МДК, в котором отрабатывают действия космонавты в условиях невесомости, новейший пассажирский лайнер Ту-204-300, предназначенный для перевозки космонавтов, специализированный самолёт L-39, на котором отрабатываются действия при осуществлении стыковки космических кораблей в ручном режиме.

На статической экспозиции и в лётной программе будет представлено множество натурных экспонатов, среди которых особое место займут новейшие МС-21-300, Ил-112В и Ил-114-300. Также будут демонстрироваться самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А, летающая лаборатория Ту-214ЛМК, учебные самолёты Як-130 и Як-152, авиатехника производства ТАНТК им. Бериева. Большая линейка вертолётов гражданского и военного назначения будет представлена холдингом "Вертолеты России". Запланирована демонстрация авиатехники иностранного производства, в том числе магистральных лайнеров Airbus, Boeing, вертолётов Leonardo, других разработок.

Подводя предварительные итоги, А. Левин констатировал, что подготовка выставочной программы идёт по плану, опережая по количеству участников и объёму забронированных площадей показатели предыдущих лет. Так зарегистрировано более 350 компаний из 21 страны, которые разместят свои экспозиции на площади более 26 тыс. кв.м. (без учёта национального павильона КНР). В целом участниками МАКС-2019 могут стать более 700 компаний. "Мы надеемся, что выйдем на показатели более 30 стран-участников, по экспонентам мы превысим отметку 700 компаний", - поделился планами гендиректор ОАО "Авиасалон".

Деловая программа МАКС-2019

Интерес участников салона к проведению в рамках МАКС конференций, круглых столов и брифингов традиционно высок, что заставляет организаторов задуматься об увеличении площади конгресс-центра. "Мы планируем расширить конгресс-центр, потому что ожидаемое количество мероприятий заставляет нас думать о том, чтобы дать участникам больше места", - заявил заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин. В предварительной программе сейчас порядка 50 крупных мероприятий, как традиционно проводимых на МАКС, так и вновь организованных.

Основным тематическим направлением станет гражданское авиастроение, а также тема диверсификации производства. Готовится большая конференция, партнёром которой выступит "Новикомбанк". Участники мероприятия будут обсуждать вопросы увеличения доли гражданской продукции в объёме выпуска предприятий авиапрома. Уже в третий раз в рамках МАКС состоится Международный аэрокосмический конгресс, привлекающий внимание ведущих российских и зарубежных предприятий, научных и образовательных учреждений. Научные центры, такие как ЦАГИ, ВИАМ, ГосНИИ АС проведут конференции по прикладным вопросам.

Также среди новаций МАКС-2019 – специальный павильон, в котором разместится экспозиция авиации общего назначения, значительно переработанный раздел "Вузовская наука". Получат дальнейшее развитие деловые брифинги и система назначения встреч Match-Making.

Подготовка демонстрационной программы

Обширная лётная программа по-прежнему останется одной из визитных карточек Международного авиационно-космического салона, и в 2019 году устроитель мероприятия планирует представить посетителям выставки программу, составленную из выступлений пилотажных групп, а также демонстрации новейших образцов самолётов, вертолётов и планеров, беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с договорённостями с Воздушно-космическими силами России, ожидается показ ведущих отечественных авиационных групп высшего пилотажа. Среди гостей МАКС будут пилотажные группы "Русь" и "Первый полёт", Baltic Bees. Направлены приглашения в адрес пилотажных групп Италии, Латвии, Литвы, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Справка

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведён в период с 27 августа по 1 сентября в г. Жуковский Московской области согласно Постановлению Правительства от 30 октября 2017 года №2403-р и распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".