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19.04.2019
Интерфакс-АВН

Военные провели учения с С-400 в Ленинградской области

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" провели в Ленинградской области учение по уничтожению условных воздушных целей, сообщила в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчеты выполнили электронные пуски: была поражена обнаруженная и сопровожденная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника", - сообщили в пресс-службе.

В рамках учения было отработано свертывание пусковых и радиолокационных установок и перемещение расчетов ЗРС С-400 на новые позиции.

"При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В целях отработки мероприятий по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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