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19.04.2019
Известия.ru

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.

По его словам, на борту самолета с обновленным программным обеспечением находились технические и проектные руководители.

"Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", — заявил он.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.

6 апреля стало известно, что Boeing решила сократить производство самолетов данной модели на 20%.

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Страны
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
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