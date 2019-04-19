Часть российского атомного флота пустят на металлолом вместо модернизации

Шесть легендарных российских атомных крейсеров и подлодок решили пустить на металлолом вместо модернизации. О неожиданном решении рассказали "Известиям" сразу несколько источников в Минобороны.

Утилизацию планируют завершить до конца 2021 года.

Источник в Генштабе уточнил, что в утиль отправят два тяжелых атомных ракетных крейсера "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" проекта 1144 "Орлан", четыре атомные подводные лодки проекта 667БДР "Кальмар" — К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец", К-232 "Подольск", а также подлодку проекта "Щука" Б-414 "Даниил Московский".

Последняя была основной многоцелевой подлодкой ВМФ в 1980–1990-х годах с торпедным вооружением. В странах НАТО субмарины этого типа прозвали "Черный принц".

Утилизированные подлодки заменят на атомные субмарины проекта "Борей" и многоцелевые "Ясени".

"Орланы" считаются крупнейшими в мире после авианосцев. Это единственные корабли в составе российского флота с атомной энергетической установкой.

Сейчас в строю числится только один корабль этого проекта — "Петр Великий".

"Адмирал Лазарев" был законсервирован еще в 1990-х годах, а "Адмирала Ушакова" вывели из состава флота в 2002 году.

Утилизация обойдется в 2,7 млрд рублей. При этом эксперты полагают, что ВМФ России не потеряет в своей боевой мощи.

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Крейсерова соната: атомный флот отправят в утиль