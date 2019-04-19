Крейсерова соната: атомный флот отправят в утиль

Шесть легендарных кораблей и подводных лодок пустят на металлолом вместо модернизации

О неожиданном решении рассказали "Известиям" сразу несколько источников в военном ведомстве. Утилизацию планируют завершить до конца 2021 года. Самым сенсационным станет уничтожение двух тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" проекта 1144 "Орлан". Кроме них на металлолом разрежут четыре атомные подводные лодки: К-448 "Даниил Московский", К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец" и К-232 "Подольск", сообщил источник в Главкомате ВМФ. Утилизация обойдется в 2,7 млрд рублей.

От "Кирова" до "Петра"

"Орланы" — легенда ВМФ. Они считаются крупнейшими в мире после авианосцев. Это единственные корабли в составе российского флота с атомной энергетической установкой. Их дальность хода практически неограниченна. Крейсера могут работать в тяжелых климатических условиях, в том числе в арктическом регионе.

Для ВМФ СССР и России было построено четыре атомных крейсера типа "Орлан": "Адмирал Ушаков" (изначально — "Киров"), "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Серия строилась долго — с 1973 по 1996 год. Три корабля усилили Северный флот, а последний — "Адмирал Лазарев" — попал на Тихоокеанский. Сейчас в строю числится только один корабль этого проекта — "Петр Великий".

Проекты по переоснащению "Орланов" обсуждались давно, но деньги были выделены только по госпрограмме вооружений 2011–2020 годов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в Баренцевом море Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

"Адмирал Ушаков", спущенный на воду в 1980 году, был выведен из состава флота в 2002-м и стоял в Северодвинске в ожидании своей участи. В апреле 2015 года на крейсере состоялась церемония торжественного поднятия Андреевского флага, посвященная 34-летию нахождения корабля в составе ВМФ. Но уже летом того же года было заявлено об утилизации, однако работы по разборке крейсера так и не начинались, что давало надежду на возвращение ветерана в строй.

С 1990-х годов на Дальнем Востоке был законсервирован тихоокеанский "Орлан" — "Адмирал Лазарев". В 2002 году в одном из кубриков крейсера случился пожар, который тушили четыре часа. Казалось, что корабль после этого неизбежно порежут, но деньги на модернизацию все-таки нашлись. В 2014 году корабелы 30-го судоремонтного завода Тихоокеанского флота завершили доковый ремонт. Но до перевооружения дело так и не дошло.

Модернизируется только "Адмирал Нахимов". Вместо противокорабельных "Гранитов" он получит современные П-800 "Оникс" и "Калибр" — системы могут применяться для стрельбы по наземным целям. Кроме того, на "Нахимов" планируется установить современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с максимальной дальностью стрельбы до 150 км. После возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова" начнется модернизация "Петра Великого".

Конец "Черного принца"

На утилизацию пустят и три субмарины проекта 667 БДР "Кальмар" — ракетные подводные крейсера стратегического назначения, несущие по 16 межконтинентальных жидкостных ракет Р-29Р и торпеды. Долгие годы лодки были основой морской составляющей ядерной триады страны. Легкий корпус "Кальмаров" имеет характерный горб за ограждением рубки, закрывающий ракетные шахты, превышающие по своим габаритам прочный корпус. В составе флота останется две субмарины проекта — К-44 "Рязань" и БС-129 "Оренбург".

АПЛ К-448 "Даниил Московский" проекта 671 "Щука" — основная многоцелевая подлодка ВМФ в 1980–1990-х годах с торпедным вооружением. На флоте лодки проекта считались удачными за свою бесшумность, тактико-технические характеристики и надежность — за всё время эксплуатации на них не было ни одной аварии. В странах НАТО за элегантные обводы корпуса атомоходы прозвали "Черный принц".

Субмарина проекта 667 БДР "Кальмар" Источник изображения: Фото: vpk-news.ru

Справка "Известий"Дороже всего обойдется утилизация АПЛ "Подольск" — на эти нужды выделят 975 млн рублей. Работы по разборке "Даниила Московского" оценены в 250 млн, "Святого Георгия Победоносца" — в 400 млн, а "Петропавловска-Камчатского" — в 300 млн. Утилизация "Адмирала Лазарева" обойдется военному ведомству в 350 млн рублей, а "Адмирала Ушакова" — в 400 млн рублей.

Пожили и хватит

Подлодки и первые корабли проекта "Орлан" "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" полностью отслужили свой срок, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Эти корабли были совершенными для своего времени, но их ресурс не безграничен, — рассказал эксперт. — "Адмирал Ушаков" — первый советский атомный крейсер, он был передан флоту в 1980 году и прослужил больше жизненного срока в 30 лет. После этого наступает износ корпуса и основных систем корабля, поэтому капитально ремонтировать его смысла нет. К тому же не все корабли можно приспособить под новые системы вооружения. Целесообразнее построить новый, более современный крейсер или подлодку, которые прослужат гораздо дольше устаревшего корабля. Нужно сказать "Орланам" спасибо, они честно служили ВМФ.

Эсминец "Адмирал Ушаков" на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Североморске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

ВМФ не потеряет в своей боевой мощи, так как утилизированные корабли и подлодки заменят на новые, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Все эти подлодки и корабли заслужили уважение у военных моряков. К тому же "Орланы" как вид не умрут: будут модернизированы два других крейсера серии, — напомнил военный эксперт. — Они получат самое современное вооружение.

Утилизированные субмарины заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проекта "Борей" и многоцелевые "Ясени". В ближайшее время на Северный и Тихоокеанский флот будет отправлено пять "Бореев".

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой