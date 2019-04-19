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19.04.2019
Интерфакс-АВН

Запущенный к МКС американский грузовой корабль Cygnus вышел на околоземную орбиту

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Грузовой корабль Cygnus
Грузовой корабль Cygnus.
Источник изображения: © NASA

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus с грузами для экипажа Международной космической станции (МКС) в среду выведен на орбиту Земли ракетой-носителем Antares, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Корабль Cygnus успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Antares и взял курс на МКС.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Как сообщалось, запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus был осуществлен в 23:46 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки "грузовик" выведет на орбиту малые спутники.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

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Страны
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
МКС
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