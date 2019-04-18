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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

Грузовой Cygnus готовится к встрече с МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки "грузовик" выведет на орбиту малые спутники.

Это будет 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

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Страны
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
МКС
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