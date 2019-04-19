Экипажи Су-34 авиаполка ЮВО на учениях уничтожили наземные цели в условиях ограниченной видимости

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, выполнили бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов округа в рамках летного тактического учения, сообщает в среду пресс-служба ЮВО.

"Групповые летно-тактические задания отрабатывались в сложных метеоусловиях днем и ночью. В ходе полетных заданий летчики отработали задачи аэронавигации, взлет и посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в указанный район в парах. С целью совершенствования профессиональных навыков экипажи Су-34 выполнили простой пилотаж на высотах до четырех км в ночное время", - говорится в сообщении.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В органах военного управления, соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) начался второй этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. В более 50 соединениях и воинских частях ЮВО будет оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках первого этапа контрольной проверки под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова оценивается способность органов военного управления объединений организовывать межвидовое взаимодействие.