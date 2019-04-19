Войти
19.04.2019
Интерфакс-АВН

Экипажи Су-34 авиаполка ЮВО на учениях уничтожили наземные цели в условиях ограниченной видимости

86
0
0
Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, выполнили бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов округа в рамках летного тактического учения, сообщает в среду пресс-служба ЮВО.

"Групповые летно-тактические задания отрабатывались в сложных метеоусловиях днем и ночью. В ходе полетных заданий летчики отработали задачи аэронавигации, взлет и посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в указанный район в парах. С целью совершенствования профессиональных навыков экипажи Су-34 выполнили простой пилотаж на высотах до четырех км в ночное время", - говорится в сообщении.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В органах военного управления, соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) начался второй этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. В более 50 соединениях и воинских частях ЮВО будет оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках первого этапа контрольной проверки под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова оценивается способность органов военного управления объединений организовывать межвидовое взаимодействие.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
24.05.2016
В Крым перебросят самолеты МиГ-29СМТ и Су-34 для участия в «Авиадартсе»
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
08.02.2012
Су-34 в штате ВВС России
21.12.2011
ВВС РФ начали формировать вторую эскадрилью новейших самолетов Су-34
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т