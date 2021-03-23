"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни

Какие тренажеры в ближайшее время поступят в войска, какие новинки уже разрабатываются для российской армии, а также о самых передовых авиатренажерах на подвижном основании, которые позволяют испытать чувство настоящего полета

Отработка нештатных авиационных ситуаций, сложных полетных заданий и боевых задач начинается на земле. В подготовке военных летчиков и оттачивании их навыков огромную роль играют авиатренажеры, которые с каждым годом становятся все совершенней и реалистичней. В интервью ТАСС генеральный директор холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков рассказал о том, какие тренажеры в ближайшее время поступят в войска, какие новинки уже разрабатываются для российской армии, а также о самых передовых авиатренажерах на подвижном основании, которые позволяют испытать чувство настоящего полета.

- Игорь Георгиевич, расскажите, для каких самолетов и вертолетов холдинг сейчас готовит тренажеры?

- Разработка уникальных тренажеров для подготовки экипажей - неотъемлемая часть комплексной работы в авиастроении, которую мы ведем вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией, "Вертолетами России" и другими предприятиями Ростеха. В контуре "Технодинамики" на исследованиях и разработках в области авиационных тренажеров специализируется центр научно-технических услуг "Динамика". Начиная с 1995 года предприятие реализовало более 300 проектов для 50 модификаций различных типов летательных аппаратов. Вместе с тем мы не намерены останавливаться на достигнутом и в настоящее время разрабатываем более десяти новых модификаций тренажеров как для военных, так и для гражданских машин.

Так, для ударного вертолета Ми-28Н мы готовим учебный компьютерный класс для подготовки и переучивания летных экипажей. Для экспортной версии "Ночного охотника" - Ми-28НЭ линейка разрабатываемых обучающих средств гораздо шире: комплексные тренажеры как на неподвижном основании, так и на подвижной динамической платформе, рабочее место оператора по созданию и редактированию ландшафтных сцен визуализации, учебные компьютерные классы.

Комплексный и процедурный тренажеры для экипажа, а также учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки получит вертолет Ка-28, а Ми-8АМТШ и Ка-52 - автоматизированную систему обучения для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава.

Если говорить о самолетах, то для военно-транспортного самолета Ил-76МД мы создаем комплексный тренажер (тренажеры самого высокого уровня, зачастую имеют систему подвижности и визуализации, кабина комплексного тренажера полностью повторяет реальную кабину воздушного судна - прим. ТАСС), а для многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 - процедурный (такие тренажеры не предназначены для приобретения навыков пилотирования, они не оборудуются системой визуализации; пульты, приборы и органы управления обычно имитируются с помощью сенсорных мониторов - прим. ТАСС). Для перспективного российского легкого транспортного самолета Ил-112В "Технодинамика" разрабатывает комплексный и процедурный тренажеры, а также учебный компьютерный класс для экипажа самолета.

Тренажер истребителя-бомбардировщика Су-34 Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

Кроме того, "Динамика" выполняет составные части опытно-конструкторских работ, касающихся, в частности, разработки корпуса кабины комплексного тренажера истребителей Су-35, Су-30МК2, Су-27СКМ, а также аппаратного комплекса системы имитации внешней визуальной обстановки тренажера.

Что касается гражданских летательных аппаратов, то комплексный тренажер с системой подвижности разрабатывается для нового вертолета Ми-171А2, а для Ми-38 - автоматизированная обучающая система для теоретической подготовки летного и инженерно-технического персонала.

- Какие новинки сейчас реализуются в авиационных тренажерах? В чем принципиальное отличие от тренажеров предыдущего поколения?

- Самой последней новинкой, реализованной в холдинге, являются комплексные тренажеры на подвижном основании для самолетов и вертолетов Ростеха. Это буквально переход на новый уровень обучения, новое качество боевой подготовки и повышение безопасности полетов. Они позволяют получить практически полный комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету. То есть буквально прочувствовать все изменения скорости и движения, улавливаемые вестибулярным аппаратом. Ну и, конечно же, их основное назначение - отработка целого ряда специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем на неподвижных тренажерах.

"Технодинамика" уделяет большое внимание инвестициям в развитие и продвижение технологий виртуальной реальности в области разработки новейших технических средств обучения в авиации.

Например, система визуализации тренажера для подготовки парашютистов выполнена с использованием шлема виртуальной реальности. На экран выводится изображение окружающего воздушного пространства, включая специальные эффекты, которые позволяют парашютисту визуально определять скорость и направление ветра у поверхности земли. Наша разработка позволяет увидеть рельеф местности, наземные и воздушные подвижные и неподвижные объекты. Все это — при различных метеоусловиях и в различное время суток

Шлем виртуальной реальности используется и в тренажере оператора внешней подвески вертолета, который разработан в рамках проекта создания комплексных тренажеров для подготовки экипажей.

- Какие тренажеры уже поставлены в российские войска? Какие планируются к поставке в ближайшее время?

- На сегодняшний день в российскую армию поставлены авиационные тренажеры для самолетов Су-33, Су-34, МиГ-31БМ, Ил-78М, Л-39 и вертолетов Ми-24П, Ми-28Н, Ка-52/К, Ми-8МТВ-1/8МТВ-5/АМТШ, Ка-27М, Ка-29.

В ближайшее время планируются к поставке тренажеры для обучения экипажей вертолетов Ка-226.80, Ми-26, "Ансат-У", Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5, Ми-28Н, Ка-52, а также для экипажей самолетов Су-34 и Ил-76МД.

Тренажер вертолета Ка-27М Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

- Что на сегодняшний день позволяют отработать тренажеры, какие наиболее сложные ситуации?

- Начнем с того, что тренажеры решают огромный спектр задач. Они могут обеспечить как первоначальное обучение экипажа, так и переучивание с другого типа воздушного судна, повышение квалификации летного состава или ее восстановление после перерыва в летной работе.

В качестве примера возьмем комплексный тренажер с системой подвижности для экипажа военного вертолета. Он предназначен для обучения пилотированию, аэронавигации, работе с системами вертолета, ведению радиосвязи и процедурам координации действий экипажа в штатных режимах полета. Начать можно с азов - с предполетной подготовки и руления по взлетно-посадочной полосе, а закончить фигурами высшего пилотажа.

Кроме того, тренажер позволяет отработать пилотирование в неблагоприятных метеоусловиях, когда полет полностью или частично выполняется по приборам. Экипажи также могут проработать нештатные ситуации, вызванные ошибками пилотирования или отказами систем вертолета - например, отказом двигателя.

Как бы громко ни звучало, но тренажеры спасают огромное количество жизней. Ведь здесь, на земле, можно отработать любую летную ситуацию несколько раз, отточить навык. А в воздухе шанса на ошибку нет

Другой пример - тренажер самолета-заправщика Ил-78. В него входит кабина оператора заправки. Возможность отработать процесс дозаправки очень важна, ведь это имеет прямое отношение к безопасности полета. Летчики-испытатели отмечают, что очень важно привыкнуть именно психологически к тому, как самолет подходит к конусу дозаправки, под каким углом, с какой скоростью. Отработать всю цепочку действий, превратив ее в автоматический навык: выпустить шланг, открыть насос и включить перекачку… Одно дело, когда все происходит в обычных условиях, и совсем другое, когда действовать необходимо в нештатной ситуации. И, повторюсь, тренажеры позволяют все эти ситуации отработать.

Летчики отмечают, что достоверность "полетов" на наших симуляторах очень высока. Уже через пару минут после "взлета" даже профессионалы перестают понимать, что сидят в кабине тренажера, а не реального вертолета или самолета.

Тренажер самолета-заправщика Ил-78 Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

- Как долго служат авиационные тренажеры? Есть ли возможность их модернизации?

- Назначенный ресурс комплексного тренажера на подвижном основании - 30 000 часов. Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев, а гарантийная наработка - 2000 часов в течение гарантийного срока эксплуатации.

Все составные части наших тренажеров имеют модульную структуру. Поэтому и модернизацию изделий мы можем осуществлять по упрощенной схеме. Такая необходимость может возникнуть не только при модернизации имеющегося авиапарка, но и, например, при появлении вычислительной техники нового поколения или существенном улучшении характеристик систем визуализации. Но подобный качественный скачок мы можем ожидать не ранее чем через семь-восемь лет. Работы, связанные с модернизацией изделий, уже находящихся в эксплуатации, могут быть выполнены ЦНТУ "Динамика" по отдельному контракту.

- Разрабатываете ли вы тренажеры для новейшего истребителя Су-57 и легкого транспортного самолета Ил-112В?

- В настоящее время "Динамика" выполняет составную часть опытно-конструкторской работы, касающейся разработки комплексного тренажера самолета Ил-112В, процедурного, а также учебного компьютерного класса теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава. Относительно Су-57 вопрос находится на стадии рассмотрения.

- Российские авиационные тренажеры экспортируются за рубеж?

- Тренажеры и учебно-тренировочные комплексы "Технодинамики" эксплуатируются в десяти странах мира. Помимо России это - Казахстан, Китай, Чехия, Египет, Мексика, Никарагуа, Перу, Алжир и Мьянма. На этом мы, конечно, останавливаться не планируем. Иностранные заказчики, эксплуатирующие российскую технику, все чаще обращаются к нам за техническими средствами обучения, поэтому в ближайшем будущем мы сможем увеличить свое присутствие на зарубежном рынке.

- Планируете ли представить тренажеры на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021?

- "Технодинамика" на МАКС-2021 впервые будет представлять свою продукцию в собственном отдельном павильоне. В экспозиции будет отражено как наше авиационное направление, в том числе и тренажеры, так и изделия входящих в контур управления "Технодинамики" холдингов "Техмаш" и "Спецхимия". Пока не буду раскрывать всех секретов. Скажу лишь, что экспозиция будет яркой.