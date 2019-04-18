Войти
18.04.2019
Известия.ru

Эксперт объяснил решение прекратить закладки подлодок "Борей-А"

590
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

С момента, когда были построены и спущены на воду атомные ракетные подводные лодки проекта 955 "Борей", поменялся характер вызовов и задач, которые они должны решать, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее 17 апреля стало известно, что подлодки типа "Борей-А" закладываться больше не будут. Об этом заявил глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, сообщило ТАСС.

"Борей" входит в ядерную триаду — поэтому должна гарантированно выполнить свою боевую задачу. Основная ее боевая задача — это нанесение ответно-встречного удара по территории вероятного противника в случае агрессии с его стороны", — сказал Леонков.

В строю ВМФ – уже три корабля проекта 955 "Борей" — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", еще один 955 "Борей-А" проходит заводские ходовые испытания, а четыре 955 "Борей-А" строятся.

Подлодки "Борей" — это подводные ракетные комплексы, которые несут баллистические ракеты морского базирования. Сейчас на подводные лодки устанавливается твердотопливная ракета "Булава", отметил эксперт.

Следующее поколение "Борей-Б" станет более малошумным, подчеркнул Леонков. "Там есть изменения корпуса, которые снижают шумность и заметность, если по подлодке работают гидролокаторами", — добавил специалист.

Ранее в марте в командовании Военно-морского флота РФ сообщали, что рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти.


Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил. Длина крейсеров составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Субмарины водоизмещением 24 т могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
08.11.2017
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
05.06.2014
В августе-сентябре подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнит пуск "Булавы"
23.01.2012
«Юрий Долгорукий» примут на вооружение во втором квартале 2012 г
07.09.2010
В 2010 году Россия значительно продвинулась в реализации программы модернизации подводного флота
19.06.2009
Минобороны не ищет альтернативы "нелетной" "Булаве"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26