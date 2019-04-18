Эксперт объяснил решение прекратить закладки подлодок "Борей-А"

С момента, когда были построены и спущены на воду атомные ракетные подводные лодки проекта 955 "Борей", поменялся характер вызовов и задач, которые они должны решать, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее 17 апреля стало известно, что подлодки типа "Борей-А" закладываться больше не будут. Об этом заявил глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, сообщило ТАСС.

"Борей" входит в ядерную триаду — поэтому должна гарантированно выполнить свою боевую задачу. Основная ее боевая задача — это нанесение ответно-встречного удара по территории вероятного противника в случае агрессии с его стороны", — сказал Леонков.

В строю ВМФ – уже три корабля проекта 955 "Борей" — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", еще один 955 "Борей-А" проходит заводские ходовые испытания, а четыре 955 "Борей-А" строятся.

Подлодки "Борей" — это подводные ракетные комплексы, которые несут баллистические ракеты морского базирования. Сейчас на подводные лодки устанавливается твердотопливная ракета "Булава", отметил эксперт.

Следующее поколение "Борей-Б" станет более малошумным, подчеркнул Леонков. "Там есть изменения корпуса, которые снижают шумность и заметность, если по подлодке работают гидролокаторами", — добавил специалист.

Ранее в марте в командовании Военно-морского флота РФ сообщали, что рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил. Длина крейсеров составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Субмарины водоизмещением 24 т могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".