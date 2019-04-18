Северный флот РФ планируется закрепить в качестве самостоятельной военно-административной единицы в президентском указе

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Проект поправок о внесении в указ президента России о военно-административном делении РФ, закрепляющий за Северным флотом статус самостоятельной единицы, не входящей в состав военных округов, размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае утверждения будут внесены поправки в президентский указ от 2010 года "О военно-административном делении РФ", согласно которым Северный флот получит юридический статус самостоятельной военно-административной единицы, не входящей в состав военных округов Вооруженных сил РФ.

В указе планируется закрепить и территорию, на которой дислоцируются подразделения Северного флота, это административные границы Республики Коми, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

До 23 апреля проект, разработчиком которого является Минобороны, будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу, после чего будет сформирован окончательный текст, который направят для рассмотрения и подписания главой государства.