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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Портфель экспортных военных заказов РФ превышает $54 млрд

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Медведев Д. А.
Медведев Д. А.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Портфель экспортных заказов на российскую военную технику, несмотря на санкции, продолжает расти и превысил $54 млрд, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Качество и надежность российского оружия хорошо известно в мире. Именно поэтому его пытаются подвергать различным санкциям. Несмотря на санкции, портфель военных заказов на российскую военную технику продолжает оставаться весьма весомым. Сейчас он оценивается в $54,5 млрд. Среди партнеров России более 100 государств", - сказал Д.Медведев, выступая в среду с отчетом о работе правительства в Госдуме.

Он подчеркнул, что ОПК - это одна из тех отраслей, где активно внедряются самые передовые технологии, развивается импортозамещение, чтобы функционирование оборонных систем "все меньше зависело от внешних факторов и капризов поставщиков".

"Ведь главное для ОПК - это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого даже мысли не должно возникнуть вести диалог с нашей страной при помощи силы", - сказал Д.Медведев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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