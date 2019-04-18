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18.04.2019
Военное обозрение

Турция пока не смогла убедить США в необходимости приобретения ЗРС С-400

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Соединенные Штаты и Турция не смогли договориться по планам покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Турки не смогли доказать США обоснованность такой сделки, пишет газета Wall Street Journal.

Источник изображения: topwar.ru

По информации издания, переговоры США и Турции о приобретении последней ЗРС С-400 "зашли в тупик". Глава минфина Турции Барат Албайрак в понедельник в Белом доме встретился с президентом США Дональдом Трампом, который ранее "проявлял разумный подход к необходимости приобретения Турцией российских систем". Кроме того, представители США и Турции провели встречи в рамках 37-й ежегодной конференции по турецко-американским отношениям в Вашингтоне, но так и не нашли приемлемого для обеих сторон решения.

Между тем Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом проинформировал министр обороны Турции Хулуси Акар после прошедших переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шенаханом. Подробности предложения не раскрываются, но Акар заявил, что оно будет "внимательно рассмотрено", после чего Министерство обороны Турции вынесет свое решение.

Ранее Эрдоган заявлял, что США не предоставили Анкаре такие же выгодные условия по покупке ЗРК Patriot, как Россия по ЗРК C-400.

Как ранее сообщалось, Турция не собирается отказываться от приобретения российских ЗРС С-400, а США изыскивают способы заставить Анкару от них отказаться и приобрести американские ЗРК Patriot. В ходе проходящих на этой неделе переговоров турок и американцев в Вашингтоне, стороны пытаются достичь устраиваемого обе стороны решения.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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