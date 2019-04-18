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18.04.2019
ЦАМТО

Глава городского округа Серпухова: Наше сотрудничество с АО "РАТЕП" вышло на новый уровень

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Байбаков В.Н.
Генеральный директор ОАО "РАТЕП" Байбаков Владимир Николаевич.

ЦАМТО, 17 апреля. Наше сотрудничество с АО "РАТЕП" за последнее время вышло на новый уровень, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" Глава городского округа Серпухова Дмитрий Жариков.

Справочно: закон Московской области об объединении города Серпухова и поселений Серпуховского района в единый городской округ вступил в силу 30 декабря 2018 года. Одним из крупнейших оборонных предприятий на территории городского округа является входящее в состав Концерна ВКО "Алма-Антей" акционерное общество "РАТЕП".

По словам Д.Жарикова, "благодаря активности коллектива АО "РАТЕП", мы не только обладаем четким представлением о ситуации в заводском микрорайоне имени Ногина, но и имеем ясную картину ожидаемых улучшений и новых идей по благоустройству".

Д.Жариков отметил, что "мы ведем активную работу по улучшению инфраструктуры микрорайона, при этом и сам завод активно развивает значимые для города социальные объекты".

АО "РАТЕП" в рамках диверсификации активно работает над выпуском конкурентоспособной гражданской продукции. На вопрос о том, как и где она может быть востребована, Д.Жариков ответил, что "предприятие плотно взаимодействует с администрацией города, а именно с комитетом по благоустройству, в рамках программы "Светлый город". "РАТЕП" предлагает широкую линейку светодиодных светильников нового поколения, которые могут найти применение в благоустройстве улиц и дворов, архитектурных объектов, а также муниципальных учреждений".

Кроме того, по словам Д.Жарикова, "нам известно о начале работ на предприятии по освоению производства мачт освещения для упомянутых светильников, благодаря этому у завода появится возможность стать не просто соисполнителем, а комплексным поставщиком услуг по ремонту, замене и установке различных систем освещения".

Это направление является одним из многих по диверсификации гражданской продукции, выпускаемой АО "РАТЕП", с постепенным увеличением ее доли в общем объеме производства предприятия.

Полностью интервью. Дмитрия Жарикова опубликовано в журнале "Национальная оборона".

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