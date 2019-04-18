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18.04.2019
Российская газета

Начался новый этап разработки российской подлодки пятого поколения

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Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" начались в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". Их предмет - создание многоцелевой российской атомной подлодки пятого поколения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, в конце прошлого года инженеры "Малахита" определились с обликом подлодки: эта научно-исследовательская работа проходила под шифром "Хаски" и в итоге была одобрена военным ведомством. Сейчас начался следующий этап - ОКР. Предполагаемые технические характеристики лодки пока неизвестны. Сообщается только о модульной конструкции и единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом. Предполагается, что субмарина будет вооружена гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Напомним, о планах приступить к ОКР стало известно летом прошлого года из годового отчета "Малахита". Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что на формирование облика новой субмарины уйдет около двух лет, а на проектирование - около пяти.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Проекты
AI
ГЗЛА
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