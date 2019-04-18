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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Около тысячи военнослужащих приняли участие в учениях в Астраханской области в апреле

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Учения войск ПВО Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области
Учения войск ПВО Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Брага

Были задействованы в учениях С-300

Екатеринбург. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Войска противовоздушной обороны Центрального военного округа в апреле приняли участие в пяти учениях с боевой стрельбой в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В период с 8 по 12 апреля на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области провели пять тактических учений с боевой стрельбой с участием подразделений ПВО военного округа", - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

В ходе учений военнослужащие уничтожили девять из девяти ракет-мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, эффективность отражения удара соответствует критерию "Надежная".

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