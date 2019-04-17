Депутаты Госдумы посетили авиабазу Хмеймим в Сирии, отметили высокий уровень ее оснащения

Технический персонал в аэропорту «Хмеймим» в Сирии.

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская база Хмеймим оснащена на самом высоком уровне, обеспечена современным оборудованием, сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко, посещающий во вторник Сирию в составе группы парламентариев.

"Сегодня, посещая авиабазу Хмеймим, мы смогли убедиться, на каком высоком уровне находится обеспечение российских военнослужащих и всего персонала базы", - сказал А.Ющенко "Интерфаксу".

По его словам, по прилету депутаты "встретились с командованием российской группировки в Сирии, обсудили текущую ситуацию".

"Мы могли сравнить, что представляла собой база раньше и чем является она сейчас. Осмотрели авиатехнический комплекс, парашютно-десантные подразделения. Кроме того, увидели медицинский комплекс, оснащенный современным оборудованием", - отметил А.Ющенко.

Он добавил, что депутаты "высоко оценили качество обеспечения безопасности базы".

"Очень интересный на базе музей, где, в частности, представлены беспилотники, которые используют террористы для своих атак", - сказал депутат.

Также парламентарии посетили храм Илии Пророка, где прошел молебен.

"Состоялась встреча с личным составом, мы передали поздравление с наступающим Днем Победы от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина", - сказал А.Ющенко.

Он также сообщил, что как представитель фракции КПРФ передал поздравление и от лидера партии Геннадия Зюганова.