США намеренно затягивает урегулирование ядерной проблемы КНДР - Патрушев

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон сознательно затягивает решение проблемы корейского полуострова, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Предпринята попытка развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продолжается разжигание палестино-израильского конфликта, сознательно затягивается урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Н.Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.

"Это лишь некоторые из шагов Вашингтона по сохранению своего доминирования в международных делах ", - отметил он.

По мнению Н.Патрушева, политика Вашингтона представляет глобальную угрозу международной безопасности.

"США умело сочетают различные методы воздействия на отдельные государства. Такая политика представляет собой уже не просто одностороннее вмешательство во внутренние дела суверенных государств, а глобальную гибридную угрозу международной безопасности", - сказал Н.Патрушев.