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17.04.2019
ЦАМТО

На вооружение разведчиков общевойскового объединения ЮВО в Ставропольском крае поступила партия КРУС "Стрелец"

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Элементы комплекса Стрелец
Элементы комплекса Стрелец в составе экипировки российских военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 16 апреля. В разведывательные подразделения общевойскового объединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, поступила партия современных разведывательных комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура оснащена системой опознавания "свой-чужой", может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

КРУС "Стрелец" значительно повысит возможности подразделений округа. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой "Ратник", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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