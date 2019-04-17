Демонстрационный экземпляр: какая судьба ждет новый украинский БТР-3КШ

Киевский бронетанковый завод впервые продемонстрировал командно-штабную машину БТР-3КШ. Она создана на базе выпускаемого этим предприятием бронетранспортера.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", новинка оборудована автоматизированной системой управления боем, которая собирает информацию от подразделений, средств разведки, в том числе беспилотных. К ней также подключены радиолокационные комплексы обнаружения артиллерии.

Полученные данные выводятся на экраны компьютеров и дают возможность ставить боевые задачи в кратчайшие сроки.

Машина рассчитана на размещение 9 человек, для создания нормальных условий работы ее оборудовали кондиционером.

На борту имеется собственный беспилотный летательный аппарат - "Рама". Он дает возможность уточнять полученные данные.

Для самообороны на крыше бронемашины установлен дистанционно управляемый модуль "ИВА-М", вооруженный 12,7-мм пулеметом. Его прицел, кроме дневного канала, имеет также ночной тепловизионный.

Командно-штабная машина может развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды на плаву.

В настоящее время БТР-3КШ имеется только в одном экземпляре и еще не прошла заводские испытания.

По мнению администратора интернет-проекта "Отвага2004" Леонида Карякина, даже если все испытания закончатся благополучно, появление в украинской армии полноценной системы управления войсками маловероятно - это очень дорого и требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Украинская армия не обладает соответствующими финансовыми ресурсами, а уровень подготовки военнослужащих нельзя считать достаточным. Поэтому данную бронемашину, как и многие другие разработки украинского ВПК, ждет судьба демонстрационного экземпляра на выставках, где ее будут предлагать для поставок на экспорт.

Алексей Брусилов