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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

Посол России: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

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Источник изображения: vpk-news.ru

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора", - приводит его слова ТАСС.

Посол добавил, что российская сторона не отказывается обсуждать с Вашингтоном свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности.

"Мы ясно дали понять, что готовы обсуждать это в формате переговоров по стратегической стабильности", - заявил Антонов.

По его словам, США не готовы возобновить эти переговоры.

 

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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
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