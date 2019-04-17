Посол России: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Состояние и перспективы ОПК, Новые разработки, Глобальная безопасность:
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
"Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора", - приводит его слова ТАСС.
Посол добавил, что российская сторона не отказывается обсуждать с Вашингтоном свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности.
"Мы ясно дали понять, что готовы обсуждать это в формате переговоров по стратегической стабильности", - заявил Антонов.
По его словам, США не готовы возобновить эти переговоры.
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