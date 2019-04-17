Северный морской пуск: Арктику защитят С-400 и системы "Панцирь-С"

Торговые пути Ледовитого океана прикроют от воздушной угрозы

Северный морской путь будет полностью защищен от угрозы с воздуха до конца 2020 года, рассказали "Известиям" сразу несколько источников в Минобороны. Для этого в Заполярье усилят недавно созданную 3-я дивизию ПВО Северного флота. На архипелагах арктических морей развернут дополнительные радиотехнические, а также зенитно-ракетные подразделения, которые вооружат комплексами С-400 и системами "Панцирь-С". Так Россия обеспечит себе контроль над торговым маршрутом, по которому в перспективе могут перевозиться до половины евроазиатских грузов.

Уже сейчас в материковой арктической зоне и на прибрежных островах ведется строительство инфраструктуры для частей ПВО. Особое внимание будет уделено их вооружению. Зенитчики Северного флота получат дальнобойные ракеты 40М6 для комплекса ПВО С-400 "Триумф".

Стратегическое направление

В последние годы значение арктического направления для России, как и других стран мира, серьезно возросло. Из-за глобального потепления граница ледяного панциря отодвинулась от материка, что сделало возможным более активное использование Севморпути в коммерческих целях. Он короче и рентабельнее других маршрутов доставки грузов между Азией и Европой: в перспективе так может перевозиться половина трансконтинентальных грузов, а товарооборот — достигать сотен миллиардов долларов.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для защиты наших интересов в Арктике восстанавливается система ПВО, которая была ликвидирована после распада СССР, рассказал "Известиям" бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Север — важнейшее стратегическое направление, — сказал Айтеч Бижев. — Самое короткое расстояние от США до промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири пролегает через Северный полюс. В случае масштабного конфликта американские военные собирались нанести удар по нашей стране именно здесь, соответствующая операция во времена Никсона получила название "Гигантское копье". По этому маршруту должны были лететь межконтинентальные ядерные ракеты и стратегические бомбардировщики с атомным оружием. Советские самолеты и средства ПВО способны были их встретить на расстоянии в 1 тыс. км от побережья. Сейчас наша страна возвращается к аналогичной оборонной концепции.

Новые ракеты

Длина Северного морского пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения на Чукотском полуострове составляет 5,6 тыс. км. За охрану пути от границы с Норвегией до Чукотки будут отвечать 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота, куда входят 1-я и 3-я дивизии ПВО. Воинские части соединений расположены не только на материке, но и на архипелагах Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.

В зоне ответственности 1-й дивизии ПВО — Кольский полуостров и Архангельск с Северодвинском. В нее входят три зенитных ракетных и два радиолокационных полка. В состав 3-й дивизии входит 33-й зенитный ракетный полк в Рогачево на Новой Земле, радиолокационные части по аванпостам на островах и суше, а также пункты управления авиацией, которой предстоит прикрывать участок Севморпути от Новой Земли до острова Врангеля. Самую восточную часть морской транспортной артерии до Северных Курил защитит 53-я дивизия ПВО Тихоокеанского флота.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Федюнин

Сейчас 45-я армия ПВО перевооружается. В прошлом году был значительно обновлен парк ее радиотехнических войск. В этом году планируется перевооружение одной из частей на С-400. Один из полков недавно получил "Панцирь-С", который будет прикрывать дальнобойные системы ПВО С-300 и С-400, а также важные военные и административные объекты. Соединения Северного флота получат С-400 с новыми дальнобойными зенитными ракетами 40Н6. Изделие предназначено для поражения крылатых ракет, самолетов и маневрирующих боеголовок на дистанции до 400 км.

Оборона Севморпути — сложная задача для сил ПВО, считает начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Во времена СССР для прикрытия района было задействовано четыре армии, — рассказал эксперт. — Основные силы были развернуты на Кольском полуострове в зоне ответственности 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО. Пока сложно сказать, как теперь оборона будет организована меньшими, чем в СССР, силами. Но есть основные принципы построения такой системы. В первую очередь нужно создать сплошное радиолокационное поле и выстроить эффективную систему огня, чтобы не пропустить атаку. Также необходимо создать передовые авиационные эшелоны — например, из Миг-31.

НАТО в разведке

Интерес иностранных держав к Севморпути также растет. В последние годы увеличивается интенсивность разведывательных полетов самолетов и беспилотников стран НАТО в районе ответственности частей ПВО Северного флота. Значительно возросло не только количество полетов вдоль наших границ, но и их продолжительность. В основном в Арктике информацию собирают самолеты-разведчики "Орион" и "Фалькон-20".

В 2018 году северные рубежи "пробовали" на прочность американские беспилотные летательные аппараты стратегической разведки RQ-4 Global Hawk. Средства ПВО Северного флота вовремя обнаружили воздушных "пришельцев" и взяли их на сопровождение.

Американский беспилотный летательный аппарат стратегической разведки RQ-4 Global Hawk Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Разведка ведется и на море. В прошлом году по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона". Командир корабля заявил, что целью похода было "развитие наших знаний о регионе".

Теперь правительство России разрабатывает правила прохода по маршруту зарубежных военных кораблей. Иностранцам придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток, также им необходимо будет брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, а в случае несанкционированного движения по Севморпути Россия на законных основаниях сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой