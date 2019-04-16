Войти
16.04.2019
Военно-промышленный курьер

Завод Порошенко станет главной базой ремонта кораблей Черноморского флота России

536
1
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

"Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, станет базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.

По его словам, в настоящее время уже разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия. Баженов напомнил, что техническое оснащение "Севморзавода" позволяет обслуживать корабли разного типа.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошли референдумы об отделении полуострова от Украины и воссоединении с Россией. Соответствующее решение поддержало подавляющее большинство жителей Крыма.

С марта 2015 года "Севморзавод" является филиалом Центра судостроения "Звездочка".

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Звездочка
Севморзавод
Проекты
ЧФ
Похожие новости
16.04.2019
Названы главные проблемы в модернизации ключевого для Черноморского флота завода
19.03.2018
Игорь Дрей: Севморзавод после возвращения Крыма увеличил выручку в 10 раз
26.12.2016
"Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"
28.03.2016
ОСК восстанавливает производственные мощности Севморзавода
14.09.2015
Судоремонтный завод Порошенко в Севастополе стал филиалом "Звездочки"
18.06.2015
Завод, принадлежавший Порошенко, будет обслуживать корабли и подлодки ЧФ
1 комментарий
№1
16.04.2019 04:21
Это известное Советское предприятие которое скупил за гроши и разорил жулик-олигарх парашенко.....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике