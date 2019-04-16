Завод Порошенко станет главной базой ремонта кораблей Черноморского флота России

"Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, станет базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.

По его словам, в настоящее время уже разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия. Баженов напомнил, что техническое оснащение "Севморзавода" позволяет обслуживать корабли разного типа.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошли референдумы об отделении полуострова от Украины и воссоединении с Россией. Соответствующее решение поддержало подавляющее большинство жителей Крыма.

С марта 2015 года "Севморзавод" является филиалом Центра судостроения "Звездочка".