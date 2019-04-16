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16.04.2019
ИноСМИ

The National Interest (США): ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море — и вот почему НАТО стоит волноваться

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Первая сводная репетиция парада ВМФ России
Первая сводная репетиция парада ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Гальперин

В контексте роста военного потенциала России и НАТО на Балтике автор отмечает, что Балтийский флот вряд ли когда-нибудь станет самым крупным российским флотом. Однако он получает все больше новейших надводных кораблей и систем вооружения в рамках стратегии модернизации, в которой предпочтение отдается качеству, а не количеству кораблей.


В освещении систем обороны в Балтийском регионе предпочтение отдается эпизодам с перехватом воздушных целей, и это вполне понятно: речь идет об открытых столкновениях, как правило получающих широкий резонанс в прессе, которые в любой момент могут перерасти в непосредственный вооруженный конфликт. Однако как бы они ни бросались в глаза, эпизоды с перехватами воздушных целей - это лишь верхушка айсберга. Более масштабная история развития ситуации с безопасностью на Балтике заключается в постепенном, многолетнем наращивании военного потенциала России и НАТО, которое только ускорится в отсутствие всеобъемлющих переговоров по вопросу о деэскалации.

Северный флот до сих пор остается самым крупным в России, однако за последние 10 лет Балтийский флот был существенно расширен и модернизирован. Некоторые из новейших систем, поступивших на вооружение в Балтийский флот, продемонстрировали свои возможности ранее в апреле, в ходе серии масштабных тактических учений, проведенных на военном полигоне "Хмелевка" в Калининградской области.

В первых боевых стрельбах были задействованы четыре корвета класса "Стерегущий", которые должны были отразить атаку врага с воздуха: "Ударная группа в составе корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" и "Стерегущий" отразила атаки средств воздушного нападения противника. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажи корветов одновременно выполнили практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190 по светящим авиабомбам, поставленным на различных высотах и дистанциях, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сообщила пресс-служба Балтийского флота российскому агентству ТАСС. Затем корветы нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

Корабли класса "Стерегущий" - это не только долгожданный преемник советских корветов типа "Гриша", но и первый образец, разработанный в рамках проекта "Пакет-Э/НК". Платформа "Пакет" включает в себя интегрированную систему централизованного управления, "гидроаккустическую станцию" для обнаружения гидроаккустических целей, а также пусковую установку с противолодочными торпедами МТТ, а также реактивными противоторпедами М-15. Поскольку "Пакет" является системой, которая обладает как оборонительными, так и наступательными возможностями внутри одной системы управления и контроля, у него в настоящее время нет прямых аналогов.

На следующий день агентство ТАСС сообщило о проведении вторых стрельб, в которых главную роль сыграла военно-морская авиация: "Многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24 выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны ОБК условного противника и нанесению ракетно-бомбового удара", - говорилось в заявлении Балтийского флота. Оборудование для регистрации данных зафиксировало, что морские цели - роль которых сыграли упомянутые выше корветы - были нейтрализованы при помощи GEOT.

Су-30СМ - это новейший истребитель, который совсем недавно поступил на вооружение на Балтийский флот, где ранее было около дюжины самолетов Су-27 и столько же Су-24. Будучи модернизированной версией многоцелевого истребителя Су-30, Су-30СМ, по всей видимости, выполняет на Балтийском флоте роль средства нанесения удара по наземным целям с воздуха. В обозримом будущем функции перехвата и сопровождения будут сохранены за Су-27 - достаточно дешевым и эффективным самолетом, хорошо подходящим для выполнения этих задач.

Между тем в стрельбах Балтийского флота удивляют не столько их значительные масштабы, сколько выбор времени для их проведения. Их вполне сознательно провели ровно за месяц до масштабных учений НАТО в Балтийском море, что в очередной раз подчеркивает рост интенсивности военного соперничества в Прибалтике.

Балтийский флот не является и вряд ли когда-нибудь станет самым крупным российским флотом. Однако он получает все больше новейших надводных кораблей и систем вооружения в рамках стратегии модернизации, в которой предпочтение отдается качеству, а не количеству кораблей.

Марк Эпископос - автор журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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