Борисов заявил, что космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180

Из-за этого американская сторона не будет вводить санкции против них, уверен вице-премьер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Представители США не будут вводить экономические санкции на российские ракетные двигатели РД-180, поскольку американская ракетно-космическая промышленность зависит от оборудования РФ. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему расширение круга антироссийских санкций не распространяется на ракетные двигатели.

Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что ВВС окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.

Нынешние контракты на поставку российским НПО "Энергомаш" в США двигателей РД-180 рассчитаны на период до конца 2020 года - в 2020 году американской стороне должны быть переданы шесть таких двигателей. Также может быть реализован опцион на поставку РД-180 в Соединенные Штаты в 2021 году.